Futsal-Boys estrenará su anime en enero de 2022

En el sitio oficial del proyecto multimedia de Bandai Namco Arts, Bandai Namco Entertainment y los estudios Diomedea, Futsal Boys!!!!!, se publicó la segunda imagen promocional del proyecto.

El comunicado de prensa confirmó que la fecha de lanzamiento se fijó para el 9 de enero de 2022 en Japón, pero ninguna plataforma ha anunciado aún su distribución en Japón. Anteriormente, informamos que el anime Futsal Boys retrasa su estreno y ahora ha llegado el momento de más información del elenco.

Elenco y equipo del anime Futsal-Boys

El elenco de voces competirá en el primer torneo del proyecto multimedia, titulado “Get Ready!! Futsal-Boys!!!!! Copa de alta fidelidad ~ ¡Boku-tachi no Debut-Sen!“, el próximo 29 de diciembre en Tokio.

La Verdad Noticias informa que habrá un sorteo disponible hasta el 28 de noviembre en Japón para conseguir entradas gratuitas al evento, aunque también se retransmitirá en directo. También se confirma un videojuego para teléfonos inteligentes. Puedes seguir el anime de fútbol en este enlace a su sitio oficial y conocer el elenco a continuación:

Ryouta takara como Haru Yamato.

Shuuto Ishimori como Seiichiro Sakaki.

Kohei Yoshiwara como Toi Tsukioka.

Ryoutarou Yamaguchi como Tsubaki Yukinaga.

Kazuki furuta como Ryu Nagumo.

Yasunao sakai como Taiga Amakado.

Hiromu mineta como Louis Kashiragi.

Yuuya arai como Shin Yuki.

Satoru Murakami como Takumi Kuga.

Junpei Baba como Kaito Kazanin.

Yukina Hiro (Hitorijime My Hero, 100 Sleeping Princes and the Kingdom of Dreams: The Animation) está a cargo de la dirección del anime en los estudios Diomedea. Shouji Yonemura (Fairy Tail, Pokémon, Digimon Fusion) se encarga de redactar y supervisar los guiones.

RON (FLCL Alternative, FLCL Progressive) se encarga de la composición de la banda sonora. Takao Sakuma interpretará el tema de apertura titulado “Bravemaker”, mientras que STEREO DIVE FOUNDATION interpretará el tema de cierre con un título pendiente de confirmación.

¿Qué es Futsal Boys?

Futsal Boys es una franquicia japonesa basada en el fútbol sala y próximamente estrenará su adaptación de anime el 9 de enero. En otras noticias, informamos los 4 mejores animes deportivos para ver.

El proyecto incluye un anime planeado, una aplicación de juegos para teléfonos inteligentes y partidos de fútbol sala reales entre los miembros del elenco, cuyos resultados afectan la historia del anime y la aplicación del juego.

El fútbol sala es una variante del fútbol similar al fútbol, pero que se juega en el interior. La historia de la franquicia se desarrolla en un mundo más de una década después de que el fútbol sala se haya disparado en popularidad mundial.

El protagonista de Futsal Boys!!!!!, Haru Yamato, observa el campeonato mundial U18 y está inspirado en un jugador japonés llamado Tokinari Tennouji. Se une al equipo de fútbol sala de la Academia Koyo con el objetivo de convertirse en un jugador como Tennouji. Allí encuentra amigos y juntos se enfrentan a sus rivales.

Conoce las últimas actualizaciones del anime.