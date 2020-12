Funimation transmitirá Cells at Work!!, The Promised Nerverland y otras series

Funimation anunció el pasado viernes que realizará el streaming de las series Cells at Work!!, Cells at Work! Code Black, The Promised Neverland y Sk8 the Infinity durante enero de 2021.

Cells at Work!! llegará a Funimation el 7 de enero con la segunda temporada del anime basado en el manga de Akane Shimizu. Estos esperados nuevos capítulos correrán a cargo de Hirofumi Ogura como director, Yuuko Kakihara como guionista y Takahiko Yoshida como diseñador de personajes.

Por su parte el anime de Cells at Work! Code Black llegará a Funimation también en esta fecha. La esperada serie es un spinoff del exitoso manga y anime donde en lugar de un cuerpo sano las células tendrán que lidiar con graves problemas de salud como colesterol alto, úlceras, hígado graso e impotencia sexual entre otras.

Más series que tendrá Funimation en 2021

La segunda temporada del anime de The Promised Neverland estará disponible en el catálogo de Funimation igualmente el 7 de enero de 2021. La esperada continuación de la popular serie se transmitirá en la plataforma digital continuando las aventuras de Emma y los demás niños tras escapar de la granja. ¿Qué nuevos peligros encontrarán en el bosque?

The Promised Neverland.

Te recomendamos leer: ANIME: Funimation “debutará” en Latinoamérica con 6 famosas series

Sk8 the Infinity.

Por último tenemos el anime de Sk8 the Infinity el cual se estrenará en Funimation el 9 de enero de 2021. Esta serie se centra en Reiki, un estudiante de preparatoria que ama el skate y se ve involucrado en una peligrosa carrera clandestina de patinaje en una mina abandonada. En La Verdad Noticias seguiremos de cerca estos y otros estrenos en la plataforma de streaming para traerte lo más reciente.

Conoce los últimos detalles del mundo del anime. Síguenos en Google News y mantente informado. Mata ne!