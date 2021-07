Funimation estrena las OVAs The Prince of Tennis 2 Hyotei vs Rikkai con doblaje

Funimation transmitirá doblajes en español y portugués para los OVAs de The Prince of Tennis 2 Hyotei vs Rikkai Game of Future (Shin Tennis no Ouji-sama: Hyoutei vs. Rikkai – Game of Future) el próximo mes, y también transmitirá el anime con subtítulos en español y portugués.

La primera parte del anime “Hyotei vs Rikkai Game of Future” debutó en Japón el 13 de febrero, y la segunda parte llegó al servicio U-NEXT de Japón el 17 de abril. Funimation Latinoamérica recientemente agregó Bleach y JoJo's Bizarre Adventure a su catálogo. Los fanáticos también esperan que pronto sume más famosas series de anime.

Estreno The Prince of Tennis 2 en Funimation

Foto: Shueisha "Hyotei vs Rikkai"

La Verdad Noticias te comparte que el anime “Hyotei vs Rikkai” se estrenará en el sitio Funimation Latinoamérica el 15 de julio y sumará el doblaje latino en agosto de 2021. Puedes ver el póster oficial arriba y un tráiler oficial a continuación.

Además de “Hyotei vs Rikkai Game of Future”, la famosa franquicia también estrenó el primer tráiler para película CG basada en el anime y confirmó su fecha de lanzamiento para el próximo 3 de septiembre. El nuevo largometraje narrará los eventos ocurridos en los tres meses entre el programa original y su secuela.

Staff del anime Hyotei vs Rikkai

Junya Enoki interpreta a Yoshio Tamagawa en el anime y la serie cuenta una historia original con "Hyōtei vs. Rikkai". El creador del manga original, Takeshi Konomi, está supervisando la adaptación de anime. De igual forma, la animación marcó la primera vez que las dos escuelas se enfrentan entre sí.

Keiichiro Kawaguchi (ISLAND) dirigió el anime The Prince of Tennis 2. Mitsutaka Hirota (Anime-Gataris, Nanbaka) escribió el guión y Akiharu Ishii (Blood, Ultramarine Magmell) diseñó los personajes. Rei Todoroki interpreta el tema principal "1/2 no Mirai e" (Toward a 1/2 Future).

