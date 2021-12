Funimation emitirá episodios especiales de Attack on Titan

Funimation emitirá episodios especiales de Shingeki no Kyojin

Este mes los fanáticos del anime tendrán la gran oportunidad de volver a “dedicar sus corazones” cuando Funimation emita en su servicio de streaming un especial de ocho episodios de Attack on Titan (Shingeki no Kyojin), que hasta ahora solo habían estado disponibles en formato físico DVD.

El especial se emitirá el 19 de diciembre, en anticipación al esperado estreno de Shingeki no Kyojin Final Season Part 2 el 9 de enero de 2022. Cada episodio de 23 minutos de duración se basará en historias no contadas que suceden antes y entre las tres primeras temporadas de la serie de anime original.

Todos los episodios estarán subtitulados en español y en otros idiomas donde Funimation distribuye su servicio. También se informó que habrá versiones dobladas el próximo año. Estos episodios especiales y el anime completo de Attack on Titan estarán disponibles a través de Funimation.

Acerca de los episodios especiales de Shingeki no Kyojin

Imágenes: Funimation / Kodansha - Shingeki no Kyojin OVAs

Los episodios 1-3 mostrarán a Hange intentando capturar a su primer Titán vivo junto con una mirada retrospectiva al entrenamiento del 104º Cuerpo de Cadetes. Los episodios 4 y 5 están basados en el manga Shingeki no Kyojin: No Regrets, escrito por Yasuko Kobayashi, que recuenta el pasado del Capitán Levi y el Comandante Erwin Smith.

Los episodios 6-8 se basan en la serie de novelas Shingeki no Kyojin: Lost Girls, escrita por el guionista del anime, Hiroshi Seko, que se centra en historias separadas sobre Annie Leonhart y Mikasa Ackermann. En noticias relacionadas, puedes leer sobre las 5 muertes más trágicas en todo Attack on Titan.

¿Cuándo sale la temporada 4 de Attack on Titan?

La temporada 4 Parte 2 de Shingeki no Kyojin se estrenará el 9 de enero del año 2022, formando parte del calendario de anime “temporada invierno 2022”. Los fanáticos podrán ver los nuevos episodios en Funimation, Crunchyroll y Hulu.

Funimation describe la segunda parte de la temporada 4 como: “En la continuación épica de este fenómeno mundial del anime, comenzando con el episodio 76, las líneas entre amigos y enemigos se difuminan aún más”.

“La Guerra por Paradis estalla en Shiganshina y mientras la batalla continúa y las verdaderas intenciones de los autores intelectuales detrás del estado actual del mundo se hacen claras”. ¿Están listos para el regreso de Eren Jaeger, Mikasa Ackerman y Armin Arlet? Las cosas parecen ser cada vez más oscuras entre Marley y Eldia.

El anime Shingeki no Kyojin está basado en una de las series de manga más vendidas de todos los tiempos, con más de 100 millones de volúmenes impresos en todo el mundo. Recordemos que esta galardonada franquicia fue creada por Hajime Isayama.

La serie de anime Attack on Titan es actualmente producida por el estudio de animación MAPPA (Banana Fish, Jujutsu Kaisen, Zombie Land Saga) con licencia de Kodansha (Akira, Fairy Tail, Fire Force, That Time I Got Reincarnated as a Slime).

