Funimation anuncia los primeros estrenos de anime durante invierno de 2022

Dando a los fanáticos un primer vistazo de lo que pueden esperar en el calendario de anime de invierno de 2022, Funimation ha revelado las primeras adiciones a su línea de anime que comenzarán a unirse al servicio de transmisión a partir de enero.

Los episodios finales de los diversos animes de otoño de 2021 ahora están comenzando a transmitirse, y con el final de estas series, la pizarra se está limpiando para la próxima ola de nuevos animes que llegarán en enero de 2022.

Este año vio una serie de grandes lanzamientos en nuestra guía completa de anime de otoño de 2021. Esto significa que todos los ojos están ahora puestos en la alineación de invierno de 2022 de Funimation para ver si el próximo año puede mantener el impulso y alcanzar alturas más altas.

¿Qué animes se estrenan en invierno 2022?

¡El nuevo año trae nuevo anime! ���� ¡Entérate de lo que hemos anunciado para nuestra próxima temporada hasta ahora, además de nuevos animes! pic.twitter.com/WMYR68ZLeN — Funimation LATAM (@funimation_la) December 20, 2021

En la temporada de invierno 2022 de Funimation tendremos retornos muy esperados de franquicias masivas como Attack on Titan (que regresa para la segunda parte de su cuarta y última temporada ), y algunas series nuevas y prometedoras como She Professed Herself Pupil of the Wise Man, My Dress-Up Darling, Tribe Nine y más.

Estrenos de anime en Funimation Invierno 2022

(Foto: Funimation) Tokyo 24th Ward

Recordemos que Funimation emitirá episodios especiales de Attack on Titan y agregará nuevos episodios de la temporada final en enero. A continuación, La Verdad Noticias te deja el desglose completo de la alineación actual de anime de invierno 2022 de Funimation:

Tokyo 24-ku (5 de enero): Ingresa al Distrito 24, una isla artificial dentro de la bahía de Tokio. Tres de sus habitantes: Shuta, Ran y Koki, han sido mejores amigos desde la infancia, pero después de un incidente mortal, todo cambió. Un año después, reunidos por primera vez, reciben una misteriosa llamada telefónica. En la otra línea hay una voz familiar, de un amigo que se supone que está muerto. Juntos, tendrán que salvar su hogar.

My Dress-Up Darling (8 de enero) - La estudiante de secundaria Wakana Gojo se preocupa por una cosa: hacer muñecas Hina. Sin nadie con quien compartir su obsesión, tiene problemas para encontrar amigos, o incluso para mantener una conversación. Pero después de que la chica más popular de la escuela, Marin Kitagawa, revela su propio secreto, descubre un nuevo propósito para sus habilidades de costura. ¡Juntos harán realidad sus sueños de cosplay!

(Foto: Funimation) My Dress-Up Darling

Genjitsushugi Yūsha no Ōkoku Saikenki Parte 2 (8 de enero) - Invocado repentinamente a un mundo de fantasía y comprometido con la princesa, Kazuya Souma es coronado como el nuevo rey después de brindar a la familia real un consejo impresionante. Para gobernar el reino, está tomando la ruta no tradicional (y muy humana) de la reforma administrativa. En un reino de dragones y elfos, ¿será efectivo el camino único de este revolucionario?

Akebi-chan no Sailor-fuku (8 de enero) - Es el primer año de secundaria de Komichi Akebi y ella tiene su corazón puesto en una cosa: el uniforme de marinero de la Academia Privada de Robai. A medida que se acerca el próximo capítulo de su vida, sueña con todas las nuevas y emocionantes experiencias que tendrá: almuerzos escolares, clases, actividades en clubes y, por supuesto, ¡hacer muchos amigos! Con su atuendo favorito puesto, Komichi se siente lista para cualquier cosa.

(Foto: Funimation) Akebi's Sailor Uniform

Attack on Titan Final Season Parte 2 (9 de enero) : la guerra por Paradis se centra en Shiganshina justo cuando los jaegeristas han tomado el control. Después de recibir un gran golpe de un ataque sorpresa dirigido por Eren, Marley actúa rápidamente para devolver el favor. Con el verdadero plan de Zeke revelado y un ejército forzado bajo un nuevo gobierno, esta batalla podría librarse en dos frentes. ¿Eren tiene la intención de cumplir los deseos de su medio hermano o tiene un plan propio?

Sasaki to Miyano - FUNIMATION EXCLUSIVE (9 de enero) - Todo comenzó como la típica trama de amor de los chicos de la vieja escuela: el chico malo de último año se encuentra con un estudiante de secundaria adorablemente torpe, uno de ellos se enamora, y así sucesivamente. Pero aunque Miyano es un autoproclamado experto en el amor de los niños, no se ha dado cuenta ... él mismo está en uno. ¡Lo que significa que depende de Sasaki asegurarse de que su historia tenga un feliz para siempre…!

(Foto: Funimation) Sasaki to Miyano

Fantasia Sango - Realm of Legends - FUNIMATION EXCLUSIVE (10 de enero) - Cuando los Tres Reinos son devastados por demonios y monstruos, cuatro héroes con poco en común deben unirse para luchar contra los enemigos más feroces del reino. Juntos, los héroes revelan una conspiración insidiosa mientras comparten las alegrías y las tristezas de luchar contra una organización misteriosa que intenta destrozarlos a ellos y a los reinos.

Tribe Nine - FUNIMATION EXCLUSIVE (10 de enero) - En Neo Tokyo, los jóvenes desilusionados forman tribus que luchan entre sí en un deporte intenso llamado Extreme Baseball. Una noche, dos niños, Haru Shirogane y Taiga, conocen al hombre más fuerte del mundo, Shun Kamiya. Juntos, los tres unen fuerzas para jugar este despiadado juego contra un hombre misterioso que ha comenzado a tomar el control de todas las tribus. ¿Podrán derrotarlo antes de que sea demasiado tarde?

Sabikui Bisco (10 de enero) - El páramo postapocalíptico de Japón, repleto de polvo, solo puede salvarse con una cosa: los hongos. Bisco Akaboshi, un criminal buscado y un hábil arquero, busca un hongo legendario, conocido como Sabikui, del que se dice que devora todo el óxido. Un cangrejo gigante y un joven médico se unen a él en esta saga épica para salvar el país. ¿Podrá este trío poco probable encontrar los legendarios hongos y salvar la tierra?

(Foto: Funimation) Sabikui Bisco

Tensai Ōji no Akaji Kokka Saisei Jutsu - FUNIMATION EXCLUSIVE (11 de enero) - FUNIMACIÓN EXCLUSIVA - Érase una vez, en una tierra lejana, vivía un príncipe, un príncipe genio. El príncipe genio luchó junto a su pueblo y los llevó a una gran cantidad de triunfos. Sin embargo, a decir verdad, solo quiere dejarlo todo y vivir con tranquilidad.

Kenja no Deshi o Nanoru Kenja - FUNIMATION EXCLUSIVE (11 de enero) - Kagami Sakimori interpreta al gran mago Danblf en su MMO favorito. Se queda dormido después de una noche de probar nuevas apariencias de personajes, pero en lugar de despertar con un juego suspendido, está dentro de Arch Earth Online, ¡como una niña! Ahora llamado Mira, debe convencer a la gente del juego de que Mira es un alumno de Danblf, que desapareció sin dejar rastro hace 30 años ... y averiguar cómo llegó aquí.

Arifureta: From Commonplace to World's Strongest Temporada 2 (13 de enero) - Transportado a otro mundo y abandonado por sus antiguos amigos, Hajime tuvo que hacer su ascenso desde el fondo literal. Fue en el laberinto donde fortaleció su débil magia y encontró varios hermosos aliados. Ahora, después de salvar a sus compañeros de clase, se aventura a que Erisen acompañe a Myu y a su madre. Luchará y derrotará a cualquiera que tenga que hacer para encontrar el camino a casa, ¡incluido un dios!

Arifureta: From Commonplace to World's Strongest 2

Vanitas no Carte Parte 2 (14 de enero) - Es el París del siglo XIX, y el joven vampiro Noé busca el Libro de Vanitas. Atacado por un vampiro enloquecido, un médico humano llamado Vanitas tienta a Noé con una cruzada loca para "curar" a toda la raza de vampiros. Si bien aliarse con él puede ser peligroso, Vanitas recibe noticias de que la Bestia de Gévaudan ha regresado, y Noé está siendo llevado para investigar este fantasma del pasado.

(Foto: Funimation) Vanitas no Carte - Parte 2

Tales of Luminaria the Fateful Crossroad (2 de enero) - Hace mucho tiempo, esta tierra era el hogar de bestias del tamaño de montañas. La gente llegó a venerar a estas criaturas productoras de maná, a las que llamaron "Bestias primordiales". El tiempo fluyó hacia adelante, hasta el día de hoy ... La guerra estalla entre la Federación Jerle, una alianza de países que adoran a las Bestias Primordiales, y el Imperio Gildllan, que ha disfrutado de un desarrollo explosivo gracias a la tecnología avanzada. Los fuegos de la guerra se avivan cada día que pasa.

The Irregular at Magic High School: Reminiscence Arc (TBA) - Abril de 2095. Ha pasado un siglo desde que la magia se estableció como tecnología real. Los dos hermanos se inscriben en una prestigiosa escuela para magos llamada First High School afiliada a la National Magic University, mejor conocida como "Magic High School". Tatsuya, el hermano mayor, es un "irregular" con un defecto fatal en sus poderes mágicos. La hermana menor, Miyuki, es una estudiante estrella con un talento mágico inigualable. Aunque ahora son lo suficientemente cercanos como para confundirlos como pareja, hace solo unos años, los dos tenían una relación disfuncional, en la que no eran más que un amo y un sirviente. Sin embargo, un incidente altera su relación para siempre. Hace tres años en Okinawa, una experiencia inolvidable les da la vuelta al alma y al destino.

(Foto: Funimation) The Irregular at Magic High School

Lord El-Melloi II's Case Files: Rail Zeppelin Grace Note - Episodio Especial (TBA) - Llega un nuevo episodio especial de TV para la serie TYPE-MOON descrita originalmente: Años después de la Cuarta Guerra del Santo Grial de Fate / Zero, Waver Velvet —El chico que luchó junto a Iskandar, el Rey de los Conquistadores— ha asumido el título de Lord El Melloi II. En esta posición, asume innumerables misterios mágicos y místicos para la Torre del Reloj, la meca del mundo de la magia.

(Foto: Funimation) Lord El-Melloi II

Esto incluye todas las series en ejecución actuales en Funimation, como Demon Slayer Temporada 2 (Arcos Mugen Train y Distrito Rojo), One Piece y más, entonces, ¿qué piensas? ¿Cómo te sientes con la alineación de anime Invierno 2022 hasta ahora?

