Funimation agrega más de mil nuevos episodios de anime doblados en español

El distribuidor y streamer de anime, Funimation, inicia el Mes de la Herencia Hispana (del 15 de septiembre al 15 de octubre) con la adición de más de 1000 episodios nuevos con subtítulos en español (y portugués) y más de 600 episodios doblados en español (y portugués).

El servicio de anime comenzó a poner a disposición del público subtítulos en español y portugués y episodios doblados para el público de Estados Unidos y Canadá a principios de este año. Los títulos populares incluyen My Hero Academia, Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba y Attack on Titan.

Otras series de anime populares son Cowboy Bebop, Fullmetal Alchemist, Wonder Egg Priority, SK8 the Infinity, Higurashi: When They Cry y Akudama Drive. Anteriormente, La Verdad Noticias informó que 4 clásicos del anime Mobile Suit Gundam llegan al sitio de streaming.

Celebran el Mes de la Herencia Hispana

"Nos dedicamos a servir a los fanáticos del anime donde y como quieran, y eso incluye a nuestra audiencia que prefiere el español", comentó el director de operaciones Rahul Purini que trabaja en la plataforma de anime morada.

“Las historias y los temas que transmite el anime son universales, y sabemos que las audiencias hispanas y latinas aman su anime. La adición a nuestra biblioteca de contenido es solo una de las formas en que celebramos el Mes de la Herencia Hispana”.

“Estoy tan emocionado de que la comunidad de anime latino pueda experimentar sus programas favoritos doblados en español”, agregó Anairis Quiñones, voz de Mirko en My Hero Academia.

Llegan más series de anime dobladas al español

“Nuestra comunidad ha amado el anime durante mucho tiempo y es un gran partidario del anime. ¡Estoy feliz de que la industria pueda retribuir con más oportunidades de experimentar el anime e incluso ser parte de él! ¡Esté atento al doblaje en español de My Hero Academia! ¡¡Plus ultra!!", continuó Anairis.

“Al crecer viendo doblajes en inglés de anime, era raro ver actores de doblaje latinos en los créditos, y mucho menos directores de doblaje latinos”, compartió Emily Fajardo, la voz de Eua en Higurashi: When They Cry - GOU.

"No podría estar más agradecido por la oportunidad de dirigir y actuar en doblajes y ayudar a que el anime sea más accesible para personas de diferentes orígenes", finalizó Fajardo. Recordando que Sony y Funimation completan la adquisición de Crunchyroll, ver más anime con doblaje en español ahora es una posibilidad.

¿Cuánto dura la prueba gratis de Funimation?

(Foto: Pinterest) Captura de pantalla del sitio de streaming

Según información del sitio oficial Funimation en línea, la prueba gratuita tiene una duración de 15 días. Recientemente, el sitio oficial del streaming en Latinoamérica informó que el anime remake Fullmetal Alchemist: Brotherhood se sumará a su catálogo con doblaje latino; la fecha se revelará en una fecha posterior.

Conoce los últimos detalles del mundo del anime. ¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy! ¡Mata ne!