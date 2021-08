Fumetsu no Anata e confirma una segunda temporada de anime para 2022

Fumetsu no Anata e (To Your Eternity) confirmó estrenar una secuela o temporada 2 de anime en el año 2022. El sitio oficial de NHK compartió el anunció el 30 de agosto de 2021, poco antes del lanzamiento del episodio 20 en Crunchyroll.

El personal principal y el estudio que produce To Your Eternity 2 aún no se han anunciado. Para la primera temporada, la serie de televisión de anime fue producida por el estudio Brain's Base, que es mejor conocido por series de anime como:

Durarara !! de 2010

Blood Lad de 2013

Temporada 1 de My Teen Romantic Comedy SNAFU

Temporada 2 de Spice and Wolf

De igual forma, el estudio de animación japonesa Brain's Base se encargó del Crunchyroll Original, In / Spectre, siendo un anime que también se renovó para una segunda temporada. La Verdad Noticias te comparte más detalles de To Your Eternity y la fecha de estreno de su segunda temporada.

¿Cuándo sale To Your Eternity anime temporada 2?

La fecha de lanzamiento de la temporada 2 de To Your Eternity se ha confirmado para octubre de 2022, siendo parte de la temporada de anime de otoño de 2022. Los fanáticos podrán ver los nuevos episodios de A Tu Eternidad en Crunchyroll.

La primera temporada de To Your Eternity fue dirigida por el director Masahiko Murata. En el pasado, fue director de episodios de la serie de televisión de anime Naruto y director de películas de varias películas de Naruto Shippuuden. Más recientemente, ha sido el director principal de Baby Steps temporadas 1 y 2 y director de episodios del anime Tower of God del año 2020.

(Foto: Kodansha) Portada manga To Your Eternity

El escritor Shinzou Fujita (Pokemon XY&Z) se encargó de la composición de la serie. El artista Koji Yabuno (Naruto Shippuuden) fue el diseñador de personajes. El compositor Ryo Kawasaki (Fate / Grand Order, Oficina de Investigación Sobrenatural de Muhyo & Roji) creó la música.

El tema musical de To Your Eternity 2 (opening y ending) aún no se ha anunciado. Para la primera temporada, el opening "PINK BLOOD" fue interpretado y escrito por Utada Hikaru, mientras que el ending “Mediator” fue creado por Masashi Hamauzu.

El productor NHK confirmó que la primera temporada tendrá dos partes con 20 episodios en total. Un resumen de los primeros 12 episodios se emitió el 5 de julio de 2021. Eso significaba que el anime To Your Eternity llega por fin tras pandemia y varios retrasos de producción.

¿Cuántas temporadas tiene Fumetsu no Anata e?

(Foto: Brain's Base) Póster oficial del anime Fumetsu no Anata e

La serie To Your Eternity tiene un total de 2 temporadas de anime confirmadas. La primera aún se encuentra en emisión al momento de redactar este artículo. De igual forma, su serie manga original fue creada por Yoshitoki Ōima. Puedes leer la vista previa del manga Fumetsu no Anata e en el sitio oficial de Kodansha.

