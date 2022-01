Fumetsu no Anata e Temporada 2 revela nuevo visual y confirma fecha de estreno

To Your Eternity Temporada 2 revela nuevo visual y confirma fecha de estreno

La próxima segunda temporada de Fumetsu no Anata e (To Your Eternity) recibió una imagen teaser con el protagonista Fushi. La imagen está ilustrada por el diseñador de personajes Kouji Yabuno.

En 2021, los fanáticos vieron con lágrimas en los ojos cómo la exitosa adaptación de Brain's Base de To Your Eternity, se estrenó con una primera temporada increíble. Sin embargo, cuando una puerta se cierra, otra se abre: ¡la ventana de lanzamiento de la temporada 2!

Fumetsu no Anata e confirma una segunda temporada de anime para 2022. El anuncio sobre la temporada 2 de To Your Eternity se compartió el 30 de agosto de 2021, solo unas horas antes de que se emitiera el final de la temporada 1 en Japón.

¿Cuántas temporadas tiene To Your Eternity?

Imagen: Twitter @nep_fumetsu

Al momento de redactar este artículo en La Verdad Noticias, se sabe que To Your Eternity tendrá 2 temporadas de anime. Según Monsters and Critics, el final de la temporada 1 de To Your Eternity se adaptó hasta el Capítulo 54 del Volumen 6 de la serie de manga.

Si bien aún no se ha revelado una fecha específica, los fanáticos deben esperar que el episodio 1 de la temporada 2 se emita el lunes 3 de octubre o el lunes 10 de octubre. Recientemente, el sitio web oficial de la serie To Your Eternity lanzó una nueva imagen promocional y mensaje:

“¡Ha llegado el adelanto visual de la temporada 2…! Una obra original del diseñador de personajes Koji Yabuno, la obra de arte muestra a Fushi el inmortal con una dulce sonrisa en su rostro. ¿Qué nuevos encuentros le esperan? Estén atentos para descubrir!”

¿Dónde ver el anime Fumetsu no Anata e?

Puedes ver el anime To Your Eternity en Crunchyroll, plataforma de streaming especializada en series de anime. El personal de la temporada 1 de To Your Eternity incluye a Masahiko Murata (Baby Steps) como director.

Shinzou Fujita (Puzzles and Dragons X) como compositor de la serie, Yabuno (Space Brothers) como diseñador de personajes y Ryou Kawasaki (Fate/Grand Order) como compositor musical. Brain's Base es la productora de animación.

Fumetsu no Anata e se basa en el manga de Yoshitoki Ooima , que comenzó en 2016 y tiene 16 volúmenes tankoubon a partir de agosto de 2021. El manga se serializa en la revista Weekly Shonen de Kodansha y se publica bajo el sello Kodansha Comics.

