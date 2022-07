Fumetsu no Anata e Temporada 2 lanza nuevo tráiler

Fumetsu no Anata e (To Your Eternity), la serie de manga original de Yoshitoki Oima terminó teniendo uno de los debuts de anime más curiosos del año pasado, y la serie completó su serie de episodios con un Fushi confundido que continúa fallando contra los ataques de los Nokkers y pierde más personas en el proceso.

Como era de esperar, la segunda temporada se centrará cada vez más en este trauma a medida que Fushi continúa evolucionando. A continuación, La Verdad Noticias te comparte todo lo que debes saber.

Con la primera temporada de la animación japonesa teniendo una de las mejores respuestas entre los fanáticos cuando se estrenó el año pasado, la segunda temporada de la serie muestra que habrá aún más personajes, peleas y nuevas ubicaciones de las que los fanáticos pudieron ver en la primera temporada.

Con Fushi necesitando todas estas nuevas experiencias para evolucionar hacia el tipo de ser que puede enfrentarse a la presencia malvada, será una temporada importante para ver el desarrollo. Mira el tráiler más reciente de To Your Eternity a continuación:

Crunchyroll ha confirmado previamente que transmitirán la segunda temporada de Fumetsu no Anata e cuando se lance este otoño en América del Norte, América Central, América del Sur, Europa, África, Oceanía, Medio Oriente y la CEI.

Aún no se ha establecido una fecha de lanzamiento más concreta para los nuevos episodios, por lo que si deseas ver la primera temporada de To Your Eternity antes de que llegue la nueva, ahora puedes encontrar la temporada completa tanto en japonés como en español latino con Crunchyroll.

Describen oficialmente To Your Eternity como tal: Al principio el "orbe" llegó a la Tierra. Podía hacer dos cosas: tomar la forma de cualquier cosa con la que interactuara y regenerarse para volver a la vida. El orbe se convirtió en roca, luego en lobo y finalmente en un chico, pero vaga por el mundo como un recién nacido que no sabe nada.

Visual de Fumetsu no Anata e Temporada 2

Te puede interesar: Fumetsu no Anata e confirma una segunda temporada de anime para 2022

Como niño se convierte en Fushi. Poco a poco va conociendo la amabilidad humana y Fushi no solo aprende a sobrevivir, sino que crece como "persona". Pero su viaje queda ensombrecido por Nokker, un destructivo e inexplicable enemigo, así como por las crueles depedidas de aquellos a quienes ama.

¿Qué opinas del nuevo tráiler de la segunda temporada de To Your Eternity? ¿Qué te pareció la primera temporada de la serie? La segunda temporada del anime Fumetsu no Anata e llegará este octubre.

Conoce las últimas actualizaciones del anime. ¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy! ¡Mata ne!