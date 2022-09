Fumetsu no Anata e Temporada 2 confirma su estreno para octubre de 2022

Se ha anunciado una fecha de estreno japonesa para el 23 de octubre para la próxima segunda temporada de Fumetsu no Anata e (To Your Eternity). Se lanzó una imagen principal además de la revelación de la fecha de lanzamiento.

También se anunciaron miembros adicionales del reparto, incluidos Tomori Kusunoki como Hisame, Mitsuki Saiga como Kahaku y Takehito Koyasu como Bonchien. El elenco que regresa incluye a Reiji Kawashima como Fushi y Kenjirou Tsuda como The Beholder.

La primera temporada de la animación japonesa To Your Eternity se emitió por primera vez desde abril de 2021 hasta agosto de 2021. A continuación, La Verdad Noticias te comparte el nuevo visual clave de la segunda temporada:

Visual de la Temporada 2 de Fumetsu no Anata e

Mientras que la temporada 1 fue dirigida por Masahiko Murata y producida por Brain's Base, la temporada 2 de Fumetsu no Anata e está dirigida por Kiyoko Sayama (Amanchu! Advance) con Drive como el estudio de producción de animación.

Retomando sus papeles están Kouji Yabuno como diseñador de personajes, Shinzou Fujita como compositor de la serie y Ryou Kawasaki como compositor de música.

El anime está basado en el manga de Yoshitoki Ooima, que comenzó en 2016 y lanzará su volumen tankoubon 18 el 16 de septiembre de 2022. El manga se serializa en la revista Weekly Shonen de Kodansha y se publica bajo el sello Kodansha Comics.

Crunchyroll transmite el anime To Your Eternity y lo describe como tal: “Al principio el ‘orbe’ llegó a la Tierra. Podía hacer dos cosas: tomar la forma de cualquier cosa con la que interactuara y regenerarse para volver a la vida”.

La sinopsis continúa: “El orbe se convirtió en roca, luego en lobo y finalmente en un chico, pero vaga por el mundo como un recién nacido que no sabe nada. Como niño se convierte en Fushi”.

La sinopsis de Fumetsu no Anata e finaliza: “Poco a poco va conociendo la amabilidad humana y Fushi no solo aprende a sobrevivir, sino que crece como ‘persona’. Pero su viaje queda ensombrecido por Nokker, un destructivo e inexplicable enemigo, así como por las crueles despedidas de aquellos a quienes ama”.

