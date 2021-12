Fullmetal Alchemist y No Game No Life Zero quedan fuera de Netflix

Este diciembre de 2021 tendrá que decirle adiós a dos títulos de anime en Netflix. Según información de La República, el 4 de diciembre se dio a conocer que el servicio de transmisión quitará las series japonesas Fullmetal Alchemist: Brotherhood y No Game No Life Zero.

Ambos programas llevaban casi 3 años de emisión en el gigante de streaming y eran de los títulos más populares. A continuación, La Verdad Noticias te comparte más información de FMA: Brotherhood y No Game No Life Zero, respectivamente.

Hiromu Arakawa creó Fullmetal Alchemist: Brotherhood, mientras que Atsuko Ishizuka dirigió la película de No Game No Life Zero, inspirada de la novela creada por Yu Kamiya. Estas series estarán disponibles hasta el 5 de diciembre. Mientras tanto, te recordamos que existen las mejores páginas para ver anime online gratis y de forma legal.

Fullmetal Alchemist y No Game No Life Zero

Fotos: No Game No Life Zero y Fullmetal Alchemist: Brotherhood

La serie de Fullmetal Alchemist tuvo dos adaptaciones de anime. Su primera adaptación se realizó en el año 2003 y mostró un final original, más una película secuela en el año 2005. Luego llegó Fullmetal Alchemist: Brotherhood, la segunda adaptación que sí respetó la historia del manga y finalizó tras 64 episodios, más un OVA especial.

FMA recibió el mismo trato de Cowboy Bebop, ya que inspiró su adaptación de anime en el gigante de streaming. Por otra parte, No Game No Life Zero es una película precuela del año 2017, que también tuvo su serie de anime en el año 2014. Puedes ver el anime de No Game No Life en este enlace a Crunchyroll, otra plataforma de streaming popular.

¿Cómo poner Netflix en anime?

Para poner anime en la plataforma de transmisión, debes ingresar el código 7424 en Netflix. Este corresponde a las series de anime de ciencia ficción como Fullmetal Alchemist y No Game No Life Zero. Aunque algunos títulos se retiran, llegan otros otros originales como Record of Ragnarok, Demon Slayer, Shaman King entre muchos más.

