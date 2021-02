Fruits Basket: The Final lanza video resumen con vista previa del anime

El sitio web oficial para la nueva temporada Fruits Basket: The Final reveló un video resumen el viernes que recapitula la temporada anterior y también da un adelanto para el final del anime. Funimation está transmitiendo una versión subtitulada en inglés del video de siete minutos.

El nuevo adelanto de Fruits Basket: The Final comienza en el minuto 5:52 del video. El anime se estrenará en abril de 2021 y Funimation transmitirá el programa en su catálogo. La Verdad Noticias te recuerda que la "primera temporada" del anime se estrenó en Japón en abril de 2019 y se emitió durante 25 episodios.

Más adelante, Fruits Basket 2nd Season se estrenó en Japón en abril de 2020 y continuó hasta la temporada de verano con un total de 25 episodios. Aunque hubo algunos retrasos con los episodios doblados por la pandemia de COVID-19 en curso, finalmente tuvimos más lanzamientos en el sitio de streaming Funimation.

Mira el video resumen de Fruits Basket

Crunchyroll también transmitió la serie mientras se emitía y repetirá su trabajo en la última temporada de Fruits Basket. A diferencia de su anime del año 2001 (Studio DEEN), el remake de 2019 (TMS Entertainment) adaptará la totalidad del manga creado por Natsuki Takaya en 1999-2006.

Anteriormente, el sitio oficial del anime Fruits Basket: The Final publicó un nuevo póster o imagen clave de la nueva temporada. Aquí pudimos apreciar a Tohru Honda y Akito Sohma en el centro, junto con un lema en japonés que dice: "No me dejes".

Fruits Basket: The Final - Anime

El creador de Fruits Basket habló del gran agradecimiento que siente con todos los fanáticos, ya que su obra de finales de los 90’s había resurgido con un nuevo diseño de personajes, banda sonora, actores de voz (seiyuus) y animación.

Al igual que el anime-romance del momento, Horimiya, la serie Fruits Basket esconde una dulce y emotiva historia de amor sobre una joven que sueña con romper la maldición de la familia Sohma: todos son poseídos por los doce animales del zodíaco chino, y eso significa que no pueden encajar fácilmente en la sociedad cotidiana.

