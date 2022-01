Fruits Basket -Prelude- comparte tráiler extendido con escenas de Kyo y Tohru

La película Fruits Basket Prelude recibió otro tráiler antes de su lanzamiento en febrero en Japón. Las escenas del tráiler se centran en gran medida en Kyoko Honda, Katsuya Honda, Tohru Honda y Kyo Sohma en varios momentos de la cronología de la serie.

El largometraje se describe como una película recopilatoria con nuevas imágenes, con Kyo Sohma narrando los eventos de la serie original. La película representará en particular la historia de los padres del protagonista de la serie, Tohru, que ya fallecieron cuando comienza la historia de Fruits Basket.

Kyoko se describe como una estudiante ingobernable que apenas asiste a la escuela, mientras que Katsuya es un maestro en prácticas en su escuela secundaria. La Verdad Noticias te recuerda que la película también tendrá epílogo de Kyo y Tohru.

¿Cuándo se estrena Fruits Basket Prelude?

El sitio web oficial de Fruits Basket Prelude informó que su fecha de estreno en Japón será el 18 de febrero de 2022. El personal que regresa de la serie incluye a Yoshihide Ibata como director, Taku Kishimoto como guionista, Yuu Shindou como diseñador de personajes.

Youko Kouyama como director de arte, Mika Sugawara como diseñador de color, Po-Lun Tsai como director de fotografía y Masaru Yokoyama como compositor musical. TMS Entertainment es la productora de animación.

Mientras tanto, el elenco incluye a Miyuki Sawashiro como Kyoko, Yoshimasa Hosoya como Katsuya, Manaka Iwami como Tohru, Nobunaga Shimazaki como Yuki Sohma y Yuuma Uchida como Kyo.

¿Qué tipo de anime es Fruits Basket?

Imagen: TMS Entertainment / Kyo y Tohru

Fruits Basket es un anime basado en un manga de comedia romántica, drama, recuentos de la vida y sobrenatural. La creadora Natsuki Takaya comenzó el manga en 1998 y finalizó en 2006 con 23 volúmenes recopilatorios.

La serie se serializó en la revista Hana to Yume de Hakusensha y se publicó bajo el sello Hana to Yume Comics. Una secuela titulada "Fruits Basket Another" comenzó en 2015 y terminó en 2019 con tres volúmenes recopilatorios.

El manga original se adaptó por primera vez a una serie de anime en 2001, mientras que la serie de anime de reinicio dirigida por Ibata comenzó en 2019 y terminó en 2021 con tres temporadas. Studio Deen produjo la primera serie, mientras que TMS Entertainment produjo la serie de reinicio Fruits Basket que se puede ver en Funimation y la película Fruits Basket Prelude.

