Free The Final Stroke de Kyoto Animation estrena tráiler y póster de la parte 2

Tras el final de la tercera temporada del anime original ‘Free! Iwatobi Swim Club’, se anunció que la franquicia llegaría a su fin con un nuevo proyecto de largometraje. Esta es la película Free! The Final Stroke, que trae de regreso temas musicales con OLDCODEX.

Originalmente programado para lanzarse en 2020 antes de retrasarse debido a varias circunstancias desafortunadas, el proyecto regresó a principios de este año cuando Kyoto Animation reveló que el anime terminaría no solo con una, sino con dos largometrajes.

La primera de estas películas se estrenó el mes pasado de septiembre en los cines de Japón, y la segunda ahora se está preparando para su estreno la próxima primavera. Anteriormente, La Verdad Noticias informó que Kyoto Animation anuncia fechas de estreno para sus películas.

¿Cuándo sale Free The Final Stroke parte 2?

La parte 2 de Free! The Final Stroke se estrenará el 22 de abril en Japón, pero por desgracia todavía no hay planes anunciados para un lanzamiento internacional. Dado el hecho de que más películas de anime se están lanzando en cines fuera de Japón más que nunca, y la popularidad del anime original, es muy probable que lo veamos nosotros mismos también.

El canal de YouTube oficial de KyoaniChannel debutó un nuevo tráiler y póster para la segunda película de esta línea The Final Stroke. Puedes ver el nuevo avance en el video de arriba y el nuevo póster a continuación de la cuenta oficial de Twitter de la película:

Promocional de Free! The Final Stroke parte 2

El lema de esta última película del proyecto es "This is my Free" con el lema general de la lectura del proyecto, "Vamos, al escenario de la gloria". Con la primera película lanzada en Japón en septiembre, el proyecto ganó alrededor de $2.5 millones de dólares por su limitada presentación en cines en Japón.

Gran parte del personal y el elenco original del anime han regresado para los proyectos finales de la película, y eso incluye a Eisaku Kawanami que regresa para dirigir las nuevas películas después de dirigir las tres temporadas anteriores del anime.

Los fanáticos internacionales aún no han visto la primera parte de este proyecto, por lo que este adelanto y póster son aún más intrigantes que nunca, pero con suerte podremos tener la oportunidad de verlos pronto.

¿Dónde ver el anime de Free?

Promocional de The Final Stroke parte 1 (Foto: Kyoto Animation)

Puedes ver las tres temporadas del anime Free! en Crunchyroll, plataforma de streaming que describe el programa como tal: “Haruka Nanase siempre ha adorado nadar y estar en el agua. En primaria Haruka asistía a la misma clase de natación que Makoto Tachibana, Rin Matsuoka y Nagisa Hazuki, quienes disfrutaban juntos del agua”.

“El tiempo pasa y Haruka lleva una vida escolar relajada cuando se reencuentra con uno de sus viejos compañeros, Rin, quien lo reta a una carrera para demostrarle cuánto ha mejorado. No pasa mucho tiempo hasta que Haruka se reúne de nuevo con Makoto y Nagisa, y junto a un nuevo integrante, Rei Ryugazaki, crean el Club de Natación de Iwatobi”.

Aunque Free! The Final Stroke cancela estreno de nuevo tráiler tras pausa de OLDCODEX, por presuntos problemas con el vocalista y voz de Makoto Tachibana, Tatsuhisa Suzuki. te recordamos que siempre puedes ver SK8 the Infinity y otros 4 mejores animes deportivos para esperar su llegada a Occidente.

Conoce las últimas actualizaciones del anime. ¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy! ¡Mata ne!