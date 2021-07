Free! The Final Stroke confirma fecha de estreno en nuevo tráiler

La cuenta oficial de Twitter del anime de natación Free!, publicó un anuncio sorpresa el 26 de julio de 2021, debutando un nuevo tráiler de la película Free! The Final Stroke. Aquí se pudo apreciar a los personajes rumbo al arco Sydney.

The Final Stroke es una película de dos partes, que también son consideradas una secuela de la tercera temporada de anime titulada Free! Dive to the Future estrenada en 2013. El estudio de animación, Kyoto Animation, reprogramó su fecha de estreno debido a la pandemia de COVID-19 y al ataque de incendio que sufrió KyoAni en julio de 2019.

La Verdad Noticias te comparte, que el nuevo tráiler está disponible en el canal de YouTube de Kyoto Animation. El avance se lanzó a las 5 AM EST el 26 de julio y tuvo una duración de 30 segundos. Aquí se pudo apreciar a los personajes preparándose para la competencia de natación más importante de todas.

Nuevo tráiler de Free! The Final Stroke

Este tráiler parece ser un remake del opening en Free! Dive to the Future. Aquí la película confirmó a OLDCODEX para el tema de su primera película con su sencillo “Heading to Over”. La nueva película de Free! anime también estrenó un nuevo póster con los personajes principales Ikuya Kirishima, Haruka Nanase y Rin Matauoka en el centro.

El visual mostró un nuevo antagonista, junto con los personajes secundarios de sus primeras 3 temporadas. La emoción por más anime de natación se hizo notar en redes sociales y la gran respuesta de los fanáticos en la cuenta oficial de Free! en Twitter.

¿Cuándo se estrena Free! The Final Stroke?

Foto: @iwatobi_sc - Twitter "The Final Stroke"

La primera película está programada para lanzarse el 19 de septiembre de 2021 en los cines japoneses. La segunda película está prevista para el 22 de abril de 2022. The Final Stroke es un largometraje muy esperado por los fanáticos.

Se retrasó desde su lanzamiento inicial a mediados de 2020 debido al ataque incendiario contra el Studio 1 de Kyoto Animation el 18 de julio de 2019. 36 empleados del estudio perdieron la vida en el ataque, incluido uno de los directores de Free!, Yasuhiro Takemoto.

Yasuhiro fue el director de la precuela, High Speed! ¡Free! Starting Days, que presentó a Haruka y los otros personajes como estudiantes de secundaria. La serie de anime Free! Iwatobi Swim Club (2013) adaptó la novela ligera High Speed, escrita por Koji Oji.

La serie de anime sigue a un grupo de nadadores y las diversas competencias por las que pasan, siguiéndolos durante sus años escolares hasta convertirse en profesionales. ¿Qué piensas del nuevo tráiler de Free! The Final Stroke?

