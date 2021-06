Free! The Final Stroke confirma a OLDCODEX para el tema de su primera película

El sitio oficial de Kyoto Animation, reveló el viernes que la banda de rock OLDCODEX interpretará el tema principal de la primera película de Free! The Final Stroke. El proyecto cinematográfico tendrá dos partes y marcará el final de la serie original sobre natación.

El lanzamiento en CD del single aún sin título, se enviará el 15 de septiembre. Tras varios retrasos por COVID-19, mismos que reprogramaron las Olimpiadas de Tokyo 2020, ahora tenemos fecha oficial para la nueva película de anime.

La Verdad Noticias te comparte que Eisaku Kawanami regresó de instalaciones anteriores en la franquicia, para dirigir la película en Kyoto Animation. La descripción en los tráilers sugirió que las películas son el “capítulo final”. Mientras que el lema es "vamos, al escenario de la gloria".

¿Cuándo se estrena Free! The Final Stroke?

La primera película del proyecto se estrenará en Japón el 17 de septiembre de 2021 y la segunda parte se estrenará en Japón el 22 de abril de 2022. Nobunaga Shimazaki regresa como Haruka Nanase.

Kyoto Animation había anunciado en agosto pasado, que la nueva película de anime de la franquicia se estrenará este año. El personal de la película había confirmado en noviembre de 2019, que la fecha de estreno prevista para el verano de 2020 se había retrasado debido a "diversas circunstancias".

Primer promocional de The Final Stroke en 2020 (Foto: KyoAni)

El anuncio aseguró a los fanáticos que el director y el resto del personal están trabajando arduamente para hacer una película que "cumplirá con las expectativas" de los fanáticos. La entrada más reciente de la franquicia fue Free!-Road to the World- the Dream, que se inauguró el 5 de julio de 2019.

Lo anterior, fue una "reconstrucción" de la serie de anime Free! Dive to the Future, así como un "puente" hacia la nueva película. Free! es considerado uno de los mejores animes “spokon” deportes y “shonen ai”, donde los protagonistas pasan de la adolescencia a la adultez.

¿Dónde ver Free! anime en línea?

Puedes ver Free! de Kyoto Animation en Crunchyroll. La franquicia sobre el club de natación de la escuela secundaria Iwatobi, incluye tres temporadas de anime televisivo que se emitieron en 2013, 2014 y 2018. High Speed! Free! Starting Days fue una película precuela estrenada en 2015.

Después se lanzó Free! The Movie -Timeless Medley- the Bond y Free! The Movie -Timeless Medley- the Promise como películas recopilatorias en abril de 2017 y julio del mismo año, respectivamente.

Free! The Final Stroke confirma estrenar en 2021

Finalmente, Free! -Take Your Marks- una película con historias cortas, se estrenó en octubre de 2017. Los personajes Rin Matsuoka, Haruka Nanase, Makoto Tahibana, Nagisa Hazuki, Rei Ryugazaki y más regresarán en las películas de anime Free! The Final Stroke.

Conoce los últimos detalles del mundo del anime. Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado. Mata ne!