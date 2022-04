Free The Final Stroke Parte 2 comparte nuevo tráiler y fecha de estreno

Se ha lanzado un tráiler de Free The Final Stroke Parte 2 antes del estreno japonés de la película el 22 de abril de 2022. El tema principal “This Fading Blue” de OLDCODEX se muestra en el tráiler compartido por Kyoto Animation.

La franquicia de anime Free, que se basa libremente en High Speed!, novelas ligeras de Kouji Ooji, comenzó en 2013 e incluye tres series de televisión y múltiples películas. La parte de The Final Stroke ve a la protagonista Nanase Haruka entrenando intensamente para una revancha con Albert Volandel luego de los eventos de la primera parte de 2021.

El personal de la parte 2 incluye a Eisaku Kawanami (Free! -Dive to the Future-) como director, compositor de historias y guionista, Masahiro Yokotani (Re:Zero Temporada 2) como coguionista.

El difunto Futoshi Nishiya (Free! -Dive to the Future-, Liz and the Blue Bird) como diseñador de personajes, y Kouhei Okamura (Free! -Dive to the Future- asistente del director de animación) y Miku Kadowaki (diseñadora de personajes de Dragon Maid S de Miss Kobayashi ) como directores jefes de animación.

El resto del personal incluye a Shingo Kasai (Free! -Dive to the Future-) como director de arte, Yuuka Yoneda (Violet Evergarden: The Movie) como diseñadora de color, Kazuya Takaoka (Free! -Dive to the Future-) como director de fotografía y Tatsuya Katou (película Shoujo Kageki Revue Starlight ) como compositor de música.

Captura de pantalla, tráiler Free The Final Stroke Parte 2

Mientras tanto, el elenco incluye a Nobunaga Shimazaki como Haruka Nanase, Tatsuhisa Suzuki como Makoto Tachibana, Mamoru Miyano como Rin Matsuoka, Kouki Uchiyama como Ikuya Kirishima.

Toshiyuki Toyonaga como Asahi Shiina, Yoshimasa Hosoya como Sosuke Yamazaki, Ryouhei Kimura como Hiyori Tono, Tsubasa Yonaga como Nagisa Hazuki, Daisuke Hirakawa como Rei Ryugazaki, Daisuke Ono como Kaede Kinjo y Jeff Manning como Albert Volandel.

Anteriormente, La Verdad Noticias informó que Free The Final Stroke de Kyoto Animation estrenó un primer tráiler y póster de la parte 2. Te recordamos que puedes ver el anime Free desde el servicio de streaming Crunchyroll.

Conoce las últimas actualizaciones del anime. ¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy! ¡Mata ne!