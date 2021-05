Free Fire y Kimetsu no Yaiba inician colaboración con skin de Rengoku

La página tailandesa del juego Free Fire, anunció su colaboración con la película de anime Demon Slayer: Mugen Ressha-hen con un nuevo skin inspirado en el Hashira de la Llama, Kyojuro Rengoku. De esta forma, Free Fire y Kimetsu no Yaiba se convierten en el siguiente evento esperado por fanáticos.

El conjunto inspirado en Rengoku ya compartió una vista previa y La Verdad Noticias te la comparte más abajo. Esta no es la primera vez que Free Fire anuncia una colaboración con un anime popular. Anteriormente tuvimos un evento con One Punch Man y Attack On Titan (Shingeki no Kyojin).

La respuesta de los jugadores ha sido positiva y en redes sociales se pueden encontrar reseñas a estos skins inspirados en series de anime como Kimetsu no Yaiba. A continuación, te compartimos más detalles.

Colaboración de Free Fire y Kimetsu no Yaiba

(Foto: Free Fire) Skin de Rengoku

La colaboración para el juego de smartphones de Garena y Demon Slayer estará disponible entre el 4 de mayo y el 10 de mayo de 2021. Esta se titula “Aprendiz de fuego” y está enfocada en el Pilar del Fuego Rengoku, uno de los Cazadores de Demonios más poderosos de la franquicia.

Los fanáticos pueden obtener este skin mediante la “Ruleta Mágica” (gacha) de Free Fire. A simple vista notamos un skin con el cabello de Kyojuro y su uniforme de Demon Slayer Corps sin su icónico haori blanco con llamas en los bordes (estas ahora aparecen en las mangas del uniforme). La colaboración también parece incluir la espada nichirin del Hashira.

¿De qué trata Demon Slayer Mugen Ressha-hen?

La película de anime Demon Slayer: Mugen Ressha-hen (Tren del infinito) trata de la misión de rescate a los 40 pasajeros desaparecidos en el Tren Mugen. Tanjiro, Nezuko, Zenitsu, Inosuke y Rengoku se encuentran para derrotar al demonio responsable llamado Enmu.

Sin embargo, las cosas se complican cuando otro demonio de los Doce Kizuki aparece para luchar contra Kyojuro Rengoku. ¿Qué piensas de la nueva colaboración de Free Fire y Kimetsu no Yaiba?

Conoce los últimos detalles del mundo del anime. Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado. Mata ne!