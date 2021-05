Frases de anime populares que siempre escucharás en las series

Los fanáticos de la animación japonesa encontrarán que en series de anime dobladas hay muchas frases de anime que marcaron toda una generación. ¿La razón? El trabajo de doblaje se adapta al humor, idioma, contexto y pronunciación.

La Verdad Noticias te compartirá las frases más comunes que se suelen escuchar en casi todos los programas de anime; desde clásicos como Dragon Ball hasta nuevas series como Kimetsu no Yaiba.

A continuación, te desglosamos una lista con más de 10 frases de anime que debes conocer y en qué género o serie predomina. Más adelante, también te dejaremos algunas palabras en japonés y que todo fanático de la animación japonesa debe conocer.

Palabras y frases de anime populares

Nani: ¿Qué?

“Nani” se dice en un tono de voz de sorpresa, por lo general. Pero a veces es solo una reacción general en tu serie de anime cotidiana. Lo verás mucho en animes que son de los géneros comedia, romance, reencuentros de la vida y parodias. Sin embargo, es universal y termina en todo tipo de géneros.

Arigato: Gracias

El famoso "arigato" es otra de las frases de anime comunes, que significa "gracias" en japonés. Los chicos y chicas de anime tienen la tendencia a disculparse mucho. Incluso cuando no hayan hecho nada malo en particular. Pero eso es solo una instantánea de cómo es la cultura japonesa, junto con sus comportamientos típicos en la sociedad.

Onii-Chan: Hermano Mayor

Onii-Chan significa "hermano mayor" en japonés. Sueles ver esto en los programas de anime en los que las hermanas pequeñas desempeñan un papel de apoyo en la historia. Animes como Monogatari, Eromanga Sensei y Oregairu la usan mucho.

Moshi Moshi: Hola en japonés

Aunque “moshi moshi” solo representa una palabra cuando se traduce al inglés, se repite dos veces en japonés. Chiaki Minami del segmento de la vida, Minami-Ke, dice mucho "moshi moshi" cada vez que contesta el teléfono.

Soka: Ya veo

“Soka” no es la única frase que se usa cuando un personaje de anime dice "ya veo", pero es una frase común y bien conocida en la comunidad del anime. Personajes como Goblin Slayer (del anime con el mismo nombre) han hecho a Soka extremadamente popular. Porque es una de las pocas palabras que sale de la boca del personaje.

Hai: Sí

“Hai” se usa como una forma de acuerdo en el romance, la vida, la comedia y otros tipos de series de anime. Lo verás en los tipos de anime "escolares" más que en cualquier otro lugar donde parece ser más común. Los programas recientes que destacan "hai" son Tate no Yuusha.

Nii-Chan: Hermano mayor más informal

“Nii-Chan” es un poco menos común que “Onii-Chan”. Pero todavía se encuentra en muchas series de anime. Se usa como una forma de mostrar "afecto" a un hermano mayor. O dicho de otra manera, significa que amas mucho a tu hermano mayor. Monogatari es un buen ejemplo de anime que usa mucho “Nii-Chan”.

¿Ehhhh?: Expresión de asombro

No queda necesariamente en frases de anime, pero es una reacción que se escucha mucho en el anime cuando un personaje se sorprende. “Ehhhh” es una expresión que hasta los personajes de anime más populares han utilizado con regularidad.

Senpai: Mayor

“Senpai” es la palabra que usas para alguien mayor, por encima de ti, un estudiante de último año o en el caso del anime, alguien a quien admiras. Las series escolares, románticas, dramáticas y de comedia hacen mucho uso de la palabra “Senpai”. No es algo que sueles ver en todos los géneros de anime fuera de eso.

Las expresiones de anime casi siempre son la comedia

Baka: Idi0t4

Los tipos de personajes que usan “baka” son tsunderes o personajes de anime "de mal genio". Toradora, Minami-Ke y Rokudenashi son algunas series de anime que usan la palabra y generalmente son personajes femeninos en cada programa.

Kawaii: Lindo

“Kawaii” es algo con lo que te encuentras mucho en los mismos tipos de géneros que hemos mencionado: colegiales, drama, romance y reencuentros de la vida con comedia. Programas de anime como K-On, Minami-Ke, New Game! y así sucesivamente harán uso de la frase “Kawaii”. Estas son series de anime kawaii que debes ver.

Gomenasai: Lo siento

Es una forma de disculpa en japonés. Al igual que en “arigato”, escucharás "gomenasai" mucho de personajes de anime masculinos y femeninos. Especialmente en géneros típicos como romance, reencuentros de la vida y comedia. Pero lo escucharás en todo tipo de series de anime, sin importar el género.

Daijoubu: Bien

“Daijoubu” es una forma de acuerdo, similar a “hai”. Pero se usa en un tono de voz malhumorado, dependiendo del contexto de la serie de anime. Otras veces es una respuesta estándar para un personaje de anime. Por ejemplo: “Todo va a estar bien”.

Ryokai: Roger

Se pronuncia como "yokai" a pesar de que ambas palabras tienen significados diferentes. Escuchas mucho esto en el anime Magical Girl Spec Ops Asuka, una serie militar donde "recibir órdenes" es un tema común, de ahí “ryokai” que también puede significar “entendido”.

Sugoi: Asombroso

También se puede usar para las palabras "excelente", ya que son básicamente lo mismo. No es tan común como otras frases de anime en esta lista, pero sigue siendo relevante. Casi podemos escuchar a Luffy de One Piece diciendo “sugoi” en los primeros episodios.

Kun: Palabra usada para los hombres

En el anime, "Kun" se usa para referirse a personajes masculinos de anime. Un buen ejemplo es Little Busters, donde el personaje principal es llamado "Riki-Kun" por otros personajes femeninos.

Mejores frases de anime de personajes

La mejores frases de anime siempre serán las favoritas de cada fanático. Muchos recordarán las palabras de Goku antes de salvar el universo, otros la perseverancia y “Talk no Jutsu” de Naruto Uzumaki con cada villano o las lecciones de Luffy sobre la vida. Aquí están 5 frases muy buscadas por fans.

Mejores frases de anime (Goku - Dragon Ball Z)

“Soy la esperanza del universo. Soy la respuesta a todos los seres vivos que claman por la paz. Soy el protector de los inocentes. Soy la luz en la oscuridad. Soy la verdad. ¡Aliado del bien! ¡Pesadilla para ti!”, Son Goku del anime shonen Dragon Ball Z.

Mejores frases de anime (Naruto Uzumaki)

“Si no te gusta tu destino, no lo aceptes. ¡En cambio, ten el coraje de cambiarlo como quieres que sea!”, Naruto Uzumaki de la serie Naruto creada por Masashi Kishimoto. Este personaje es conocido por hacer de sus enemigos sus amigos con sus palabras o frases de anime.

Mejores frases de anime (Kagome - Inuyasha)

“Quiero que seas feliz. Quiero que te rías mucho. No sé qué podré hacer exactamente por ti, pero siempre estaré a tu lado", Kagome Higurashi del anime Inuyasha. En este monólogo, ella le dice a Inuyasha sus verdaderos sentimientos. Ella solo quiere lo mejor para él. Sin embargo, no sabe cómo hacer que esto suceda, pero no se apartará de su lado.

Mejores frases de anime (Luffy - One Piece)

“El poder no está determinado por el tamaño de tu cuerpo, sino por el tamaño de tu corazón y sueños”, Monkey D. Luffy del anime shonen One Piece. Luffy es otro protagonista de anime que motiva a los demás con sus frases de anime sobre nunca rendirse.

Mejores frases de anime (Rengoku - Kimetsu no Yaiba)

“Vive con orgullo. Si te vence tu debilidad, calienta tu corazón, aprieta los dientes y sigue adelante. Aunque tu cobardía te frene, eso no detendrá el paso del tiempo; todos llegaremos a nuestro fin tarde o temprano, no te sientas triste por ello”, Kyojuro Rengoku del famoso anime Kimetsu no Yaiba.

Aparte de la diversión y la emoción que conlleva cada acción, la mayoría de las series de anime, si no todas, incorporan lecciones de vida. Las personas detrás de ellos suelen expresar el verdadero significado de la amistad, el amor, la justicia, la esperanza, el respeto, la paz, y otros buenos valores. ¿Cuáles son tus frases de anime favoritas?

Conoce los últimos detalles del mundo del anime. Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado. Mata ne!