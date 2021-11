Fotos de personajes de anime atrapados en tu pantalla

En el mundo del anime existen varios géneros para disfrutar. Muchos fanáticos elegirán al Shonen como su preferido, ya que tenemos fotos de personajes del anime como Goku, Naruto, One Piece, Demon Slayer y más series.

Foto: Pinterest - Personajes Vocaloid

Foto: Pinterest - Personaje Katuski Bakugo

Foto: Pinterest - Personaje Satoru Gojo

Foto: Pinterest - Personajes Hashira de Demon Slayer

Fotos de personajes de anime mujeres

Fotos: Elizabeth Liones - Nanatsu no Taizai

Si buscas fotos de chicas de anime, una de las más populares es Elizabeth Liones del popular programa Nanatsu no Taizai: The Seven Deadly Sins. Ella es una princesa que busca reunir a los Siete Pecados Capitales para salvar su reino de los tiranos Caballeros Sacros.

Fotos: Asuna Yuuki - Sword Art Online

Otra chica de anime popular es Asuna Yuuki del anime Sword Art Online. Asuna es famosa por convertirse en una poderosa jugadora en SAO junto al protagonista Kirigaya Kazuto, mejor conocido como Kirito. ¡Buenas noticias! Ya que Sword Art Online tendrá un nuevo anime con Asuna en el centro de atención.

Fotos de personajes de anime hombres

Fotos: Satoru Gojo - Jujutsu Kaisen

Anteriormente, te compartimos los nombres de personajes de anime hombres más populares. Ahora, te revelamos que Satoru Gojo del programa Jujutsu Kaisen es uno de los personajes más buscados en fotos de chicos de anime.

Fotos: Kirito - Sword Art Online

Seguido de Gojo, tenemos a Kirito de Sword Art Online. ¡Así es! Kirigaya es tan popular como su pareja Asuna y ambos estarán de regreso en la pantalla grande con la película precuela SAO Progressive: Aria of a Starless Night.

Imágenes de personajes de anime llorando

Fotos: Monkey D. Luffy - One Piece

Existen muchas fotos de personajes del anime llorando y cada uno pertenece a algunas de las mejores series de anime triste que te harán llorar junto con ellos. Si usas Google Imágenes para encontrar al personaje más popular en esta categoría, entonces sabrás que Monkey D. Luffy se lleva el primer lugar.

Luffy ha protagonizado muchos momentos trágicos a lo largo de los 1000 episodios del anime One Piece en Crunchyroll u otras plataformas para ver anime online. Su creador Eiichiro Oda habló de 5 años más antes del final y los fanáticos seguro llorarán de emoción cuando llegue el momento. ¿Qué te parecieron las fotos de personajes de anime?

¿Qué te parecieron las fotos de personajes de anime?