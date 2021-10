Fortnite casi confirma la introducción de Naruto

Como lo descubrió el reconocido filtrador de Fortnite @HYPEX en Twitter, una actualización reciente vio la inclusión de dos nuevas monedas creativas. Uno parece ser un pergamino tradicional, no muy diferente a los pergaminos que se ven a lo largo del manga y el anime de Naruto.

El diseño del activo parece idéntico a la comida favorita del ninja titular, el ramen. Ambas monedas creativas se agregaron a la infraestructura del juego a través de la actualización v18.30. Por lo que, si bien es posible que aún no estén disponibles, es probable que salgan a la luz pronto.

Anteriormente, La Verdad Noticias informó que el joven Uzumaki, Kakashi y Sasuke protagonizan nuevas novelas de VIZ Media. Y ahora, una serie de filtraciones sugiere que el protagonista creado por Masashi Kishimoto puede unirse a Epic Games Fortnite en un futuro próximo.

¿Naruto estará en Fortnite?

El anime shonen podría estar en Fotrnite

Aún no hay una confirmación sobre el anime shonen en Fortnite, pero la imagen de arriba compartida por @HYPEX en Twitter, nos dio un vistazo a nuevas monedas creativas. Los activos se cargan como monedas creativas, lo que sugiere que los jugadores que compren al joven Uzumaki podrán completar una serie de desafíos para desbloquear más beneficios.

Si bien Epic Games aún tiene que hablar sobre la inclusión del personaje y la popularidad del anime y manga Shonen, sugiere que el ninja rubio no se agregará como una actualización gratuita. Algunos jugadores han especulado que se agregará como parte de un pase de batalla futuro, al igual que Superman o Carnage.

Esta filtración es la última de una serie de descubrimientos que apuntan a la incorporación del anime shonen a Fortnite. @HYPEX recientemente compartió estadísticas sobre un "Kunai explosivo mítico", un arma que se ha convertido en un símbolo de la franquicia de Masashi Kishimoto.

La extracción de datos adicional ha descubierto que un NPC con nombre en código "HeadbandK" pronto llegará a la isla. Si bien es más general que las dos filtraciones anteriores, el diseño más común y reconocible de Naruto incluye una diadema.

En julio de 2021, el filtrador de Fortnite Twea publicó un informe de que Epic Games estaba colaborando con Shueisha, una editorial que posee los derechos de numerosas series de Shonen Jump. El acuerdo abriría oportunidades para incluir personajes de anime exitosos como Dragon Ball, One Piece, My Hero Academia, Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba y, por supuesto, Naruto.

¿Cuánto cuesta el juego de Fortnite?

Las ediciones básicas de Fortnite tienen un costo aproximado de 150 dólares. Otras plataformas como PlayStation 4 y Xbox ofrecen versiones más caras entre 350 dólares y 375 dólares respectivamente.

Fortnite es ampliamente conocido por la inclusión de personajes populares extraídos de una variedad de fuentes. Street Fighter, The Walking Dead y John Wick están todos representados en el juego.

Epic Games también ha realizado acuerdos importantes con Marvel Comics y DC Comics, lo que ha dado como resultado temporadas completas de cosméticos con temática de superhéroes e incluso una novela gráfica de Fortnite / Batman. Te recordamos que puedes ver el anime Naruto en Crunchyroll.

