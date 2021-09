Flipbook viral de Attack on Titan recrea una de las mejores escenas del anime

Los fanáticos del Regimiento Scout están contando los días hasta que llegue la segunda parte de la cuarta y última temporada de Attack on Titan a principios del próximo año, y un fanático ha creado un loco libro animado que recrea una de las peleas más épicas de la serie: Levi versus su ex mentor y figura paterna, Kenny The Ripper.

Con el final de la primera mitad de la cuarta temporada llegando a su fin con Levi atrapado en una explosión causada por el Beast Titan, Zeke Jaeger, los fanáticos se preguntan si el soldado favorito de los fanáticos regresará con vida.

El artista y YouTuber Millkun TV compartió este increíble video de flipbook que puede recrear el momento emocional en el que Levi se encuentra con su figura paterna una vez más y comienza a luchar contra las fuerzas del gobierno en las calles.

Flipbook de Levi vs Kenny de Attack on Titan

La batalla entre Levi y Kenny fue fácilmente una de las escenas más tensas y conmovedoras de Shingeki no Kyojin (SNK). Aquí, el gobierno decidió poner en acción su plan para tomar el control de la sociedad dentro de los muros.

Con Kenny acogiendo a Levi al principio de su vida, el severo maestro pudo ayudar a convertir Levi en la potencia que es hoy. De igual forma, el estudio de animación Wit Studio logró proporcionar a los espectadores de anime una de las entradas más rápidas de la franquicia oscura hasta la fecha.

¿Cuántas temporadas son de Attack on Titan?

Shingeki no Kyojin temporadas de anime por WIT y MAPPA

Al momento de redactar este artículo, se han estrenado 4 temporadas del anime Shingeki no Kyojin. Sin embargo, la temporada final (temporada 4) se dividió en 2 partes y esta se estrenará en invierno de 2022.

El manga de SNK llegó a su fin a principios de este año, poniendo fin a la historia de Levi y sus compañeros de armas, aunque un corte del director creado por Hajime Isayama insinuaba la idea de que esta podría no ser la última vez que veamos este mundo oscuro.

Studio MAPPA pudo seguir los pasos de Wit con la temporada final y será interesante ver cómo la casa de animación traduce los increíbles ritmos finales de la querida franquicia. La Verdad Noticias te recuerda que puedes ver el anime Attack on Titan en Crunchyroll.

