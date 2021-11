Flashback de Jujutsu Kaisen manga 163 revela el pasado de Yuji Itadori

Cuando conocimos a Yuji Itadori al comienzo de la serie Jujutsu Kaisen, había mucho misterio en torno a su pasado. No estaba realmente involucrado con ningún club fuera de un interés pasajero en el Club de lo Oculto en el que ingresó por defecto, no tenía muchos amigos y no tenía familia de la que hablar después de la muerte de su abuelo.

Pero es por eso que ver un nuevo vistazo a su pasado es tan revelador en el manga. Ahora que Yuji y los demás han entrado oficialmente en colonias y han comenzado su participación en el Juego de la matanza, ya ha habido muchas peleas intensas.

Sin embargo, se había plantado una semilla interesante sobre el pasado de Yuji cuando otro competidor lo había reconocido de la escuela secundaria. El capítulo 163 profundiza en esto aún más y revela nuestra mejor mirada al pasado de Yuji hasta el momento. Puedes ver el momento en la aplicación oficial de MANGA Plus.

Yuji en el capítulo 163 de Jujutsu Kaisen

Foto: Shueisha - El capítulo 163 presentó flashback de Yuji

El capítulo 163 de la serie comienza con un flashback desde la perspectiva de Ren Amai, ya que revela que siempre se sintió mal por trabajar con los matones en lugar de involucrarse. Este flashback luego revela cómo vio a Yuji en el capítulo anterior cuando los matones con los que Ren estaba rondando pronto se encuentran con Yuji.

Cuando llega Yuji, permanece intensamente en silencio y al instante saca a los matones con el mismo tipo de fuerza fácil que ha mostrado en el resto de la serie. Pero el flashback llega a su fin cuando Ren mira a Yuji directamente a la cara y se asusta.

Esta mirada al pasado de Yuji muestra cuánto ha cambiado desde que llegó a Jujutsu Tech. Si bien antes era el tipo de persona que podía derrotar a los matones y ayudar a los débiles, la mirada intensa en su rostro revela ese tipo de oscuridad interior oculta que ayudaría aún más a desarrollar el tipo de luchador que es en la actualidad.

Pero también demuestra lo poco que sabemos sobre su personalidad real. ¿Qué piensas de esta mirada al pasado de Yuji? ¿Te da más curiosidad por qué él es la persona que es? La Verdad Noticias informó anteriormente, que el manga creado por Gege Akutami aumentó sus ventas un 600 por ciento gracias al anime producido por Studio MAPPA.

¿Cuántas temporadas tiene Jujutsu Kaisen?

El anime tiene una temporada con un total de 24 capítulos (cada uno con duración aproximada de 23 minutos). La serie continuará en su película precuela y se estrenará en diciembre de 2021 en Japón. Los fanáticos también pueden ver el anime de Jujutsu Kaisen en Crunchyroll.

