Final explicado de la película Nanatsu no Taizai: Cursed by Light

Nanatsu no Taizai: Cursed by Light (The Seven Deadly Sins: La maldición de la luz) es la segunda película de anime de la extensa franquicia de alta fantasía Nanatsu no Taizai. Su historia se basa en una historia original creada por el mangaka Nakaba Suzuki, quien también escribió e ilustró la serie original.

Seis meses después de la batalla entre los Siete Pecados Capitales y el Rey Demonio, el mundo está en paz. Meliodas y Elizabeth se han embarcado en un viaje juntos por Britannia. King se casa con Diane en presencia de sus respectivos clanes, Ban, Gowther y aliados humanos.

De repente, grupos de hadas y gigantes atacan a todos los que han participado en la Guerra Santa y han influido en su conclusión. Ahora, Meliodas y el resto de los Pecados deben encontrar la verdadera causa del ataque antes de que comiencen de nuevo las guerras entre clanes.

Aquí está todo lo que necesitas saber sobre el final de la película Nanatsu no Taizai: Cursed by Light. ¡Advertencia! Lo siguiente en La Verdad Noticias hablará de spoilers importantes y te recomienda seguir leyendo solo si ya viste la película en Netflix.

¿De qué trata Nanatsu no Taizai Cursed by Light?

Meliodas y Zeldris en Nanatsu no Taizai: Cursed by Light

En el prólogo de Nanatsu no Taizai: Cursed by Light, la unidad de demonios que custodia la entrada al reino de los demonios es sorprendida por Dahlia, el segundo rey del Bosque del Rey de las Hadas, y Dubs, uno de los más grandes artesanos de todos los tiempos pertenecientes al Clan Gigante.

Después de prometerle a Batra que pensarán en el matrimonio y la coronación como el nuevo rey y la reina de Liones, Meliodas y Elizabeth vuelven a visitar los lugares en los que han estado en Britannia en los últimos 3.000 años.

Durante su viaje, se encuentran con el hermano de Meliodas y Gelda, la novia de Zeldris. Ambos pasan un tiempo juntos antes de que Zeldris asuma el trono del Reino de los Demonios. Aunque los hermanos discuten de un lado a otro, están felices de verse tras el final del anime Nanatsu no Taizai temporada 4.

De repente, sienten una débil presencia de magia y se dan cuenta de que la vida de un ser mágico está a punto de extinguirse. Encuentran la fuente y descubren que es un demonio. Antes de su muerte, revela lo que sucedió en el Reino de los Demonios, lo que llevó a los hermanos a regresar apresuradamente al lugar de su nacimiento.

Descubren que el reino ha cambiado significativamente. Dubs y Dahlia los atacan, y los hermanos pronto se dan cuenta de que sus oponentes son mucho más fuertes de lo que deberían ser. Dahlia casi mata a Zeldris, pero Gelda lo salva. Mientras tanto, Meliodas y Elizabeth están atrapadas dentro del personal de Dubs.

En el Bosque del Rey de las Hadas, un ejército atacante de gigantes y hadas interrumpe la celebración después de la boda de Diane y King. Suceden cosas similares en Liones y Camelot. Los Nanatsu no Taizai pronto se dan cuenta de que sus atacantes están siendo controlados a través de la magia emitida por sus armas.

Ban usa “Snatch” para quitarle las armas, mientras que King lanza Semillas del Despertar, liberando a los gigantes y hadas del control mental. Luego, visitan a Liones para ayudar a sus aliados. En el Reino de los Demonios, Zeldris libera a su hermano y a Elizabeth del personal de Dubs.

¿Quién está detrás de los ataques? ¿Por qué atacan a los guerreros de la Guerra Santa?

Póster oficial de Final explicado de la película Nanatsu no Taizai: Cursed by Light

Más tarde se revela que la Deidad Suprema, una entidad primordial que el mismo Caos creó junto con el Rey Demonio y el Árbol Sagrado, está detrás de los ataques. Ella creó el Clan de la Diosa y sirve como su gobernante. Antes informamos que ella es uno de los 3 nuevos personajes en su película secuela.

Cuando los gigantes y las hadas controlados por la mente atacan, logran evitar lastimar a aquellos que no tuvieron nada que ver con la Guerra Santa, solo apuntando a las personas que pusieron fin a la guerra. Esto confunde a los Sins, ya que se dan cuenta de que ninguno de los atacantes participó en la guerra, por lo que no tienen motivos para comenzar de nuevo.

Mientras tanto, los Sins y los demás recuerdan que ni Dubs ni Dahlia tenían ningún interés en la Guerra Santa. Por lo tanto, se quedan estupefactos al verlos liderando los esfuerzos para reiniciarlo. Solo después de que Meliodas y Zeldris derrotan a Dahlia y Dubs se dan cuenta de que los dos últimos también estaban siendo controlados por alguien mucho más poderoso que ellos.

Mael, un arcángel del Clan de la Diosa, se da cuenta de que la Deidad Suprema misma está detrás de los ataques e intenta llegar a la Tierra para advertir a sus amigos. La Deidad Suprema aparece frente a Liones y causa una destrucción total en Nanatsu no Taizai.

Ninguna habilidad mágica o física resulta efectiva contra ella. ¡Incluso la lanza Chastiefol del verdadero espíritu del rey! ¡Forma cuatro! resulta ineficaz contra ella. Finalmente, Meliodas y Zeldris regresan a la Tierra y trabajan juntos para derribar a la Deidad Suprema.

La Deidad Suprema quiere comenzar la Guerra Santa nuevamente porque cree que la eterna batalla entre el bien y el mal mantiene el equilibrio y mantiene al Caos fuera de la ecuación. Sin la Guerra Santa, cree que el Caos volverá al mundo nuevamente. Sin embargo, Meliodas tiene ideas diferentes.

Cuando el Rey Demonio tomó el control de su cuerpo, pudo vislumbrar la mente de su padre. Descubrió que el Rey Demonio y la Deidad Suprema eran dioses nacidos con un solo propósito: luchar entre sí por la eternidad. Para ellos, la Guerra Santa es solo un juego, y todos los involucrados son sus peones.

¿Ha muerto la Deidad Suprema en Nanatsu no Taizai?

Inicia la era del Caos en Nanatsu no Taizai

Sí, lo más probable es que la Deidad Suprema esté muerta. Elizabeth aparece ante la madre de su forma original y le dice que se vaya y nunca regrese. Ella declara que nunca hubo amor entre ellas porque, de lo contrario, la Deidad Suprema no la habría maldecido con la Reencarnación Eterna.

Meliodas y Zeldris posteriormente se unen para destruir la Deidad Suprema. Sin el conocimiento de ningún otro pecado, Merlín también está allí. Ella reúne la esencia de la Deidad Suprema dentro de su tesoro sagrado, Aldan. Ella declara que la era de los dioses ha llegado a su fin.

Final explicado de Nanatsu no Taizai Cursed by Light

En la línea de tiempo del anime Nanatsu no Taizai en Netflix, la película se desarrolla entre los eventos representados en el final de la serie, después de que los Sins toman caminos diferentes y antes de su reunión frente a Tristan, el hijo de Meliodas y Elizabeth. Además, la película muestra la boda y coronación de Meliodas y Elizabeth. La historia continúa en el manga spin-off Four Knights of Apocalypse.

