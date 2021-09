Final explicado de Berserk manga 364 ¿Quién es Moonlight Boy?

Tras la devastadora noticia que el creador de Berserk, Kentaro Miura, falleció a principios de este año, los fanáticos han estado esperando escuchar sobre el futuro de la franquicia mientras también esperan leer el capítulo final del prolífico mangaka.

Por fin ha llegado el día en el que el capítulo final ha aterrizado y queríamos aprovechar la oportunidad para darles a los fans de Guts, Griffith, Casca y Band of the Hawk un desglose de cómo la última entrega del manga de Miura llega a un final.

¡Advertencia! Si no quieres el spoiler final del manga, es posible que desees evitar este artículo en La Verdad Noticias, ya que nos sumergiremos en un territorio de spoiler serio. Te recordamos, que ya es posible leer Berserk 364 en español, inglés o japonés gracias a la editorial Young Animal.

¿Cuál fue el último capítulo de Berserk?

Última portada del manga dibujada por Kentaro Miura

El último capítulo de Guts and the Band of the Hawk fue el capítulo 364 titulado: Lágrimas como el rocío del alba, donde el mangaka compartió un final tanto poético como digno de una despedida. De igual forma, esto provocó el renacimiento de King of Wolves de Kentaro Miura.

En las páginas finales del capítulo anterior del manga de fantasía oscura, Guts quedó atónito por el regreso del Moonlight Boy, que puede o no haber sido el hijo tanto del Black Swordsman como de Casca.

Al presentar al resto de su ruidosa tripulación al niño sobrenatural, el capítulo sigue principalmente a Moonlight Boy disfrutando de Elfheim junto con los amigos de Guts, y Casca incluso encuentra la paz que tanto necesita mientras se duerme junto al joven que bien podría ser su hijo.

Este capítulo muestra que Guts y Casca han logrado encontrar una apariencia de paz, algo por lo que han estado luchando durante años, incluso antes de que ocurriera el Eclipse y sus vidas se vieran sumidas en una confusión sobrenatural.

Página final del capítulo 364 con "Griffith"

El gran giro de este capítulo está al final, donde se revela que Moonlight Boy es Griffith, el antagonista de la serie, a quien Kentaro Miura ve llorando en la página final. Si bien es posible que nunca sepamos si el niño es en realidad Griffith o simplemente una parte de él, ofrece algunas palabras finales desgarradoras tanto a Guts como a Casca:

“Tuve un sueño. Bajo la luna llena, era un niño abrazado por un calor nostálgico. Pero cuando me despierto del sueño, solo queda una vaga sensación de nostalgia. Eso también desaparecerá pronto, con una sola lágrima como el rocío de la mañana", fueron las palabras de Griffith.

¿Qué pasará con Berserk?

Si bien Young Animal, los editores del manga, han sido callados con respecto a si los asistentes de Miura continuarán la historia, el capítulo 364 mostró cuán versátil, talentoso y sorprendente era Kentaro Miura como artista. Por otra parte, la editorial de Berserk revela un futuro indeciso para el manga.

Conoce los últimos detalles del mundo del anime. ¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy! ¡Mata ne!