¿Final de One Piece es filtrado? Spoilers y dónde verlo

¿El final de One Piece se ha filtrado? Estos días han sido bastante peculiares para los fans del anime, quienes sin pedirlo, tuvieron que enterarse del presunto final, esto gracias a la viralización de las publicaciones de un usuario de reddit.

Como era de esperarse, todo se salió de control, pues además de la publicación del capítulo 1072 del manga, quienes querían y quienes no querían se toparon con este supuesto final, evidentemente de manera extra oficial.

En este punto, cabe destacar que, en realidad, esta filtración se había realizado desde hace dos meses, pero no fue sino hasta ahora que se empezó a viralizar. Por su parte, tampoco podemos negar que el autor de One Piece ha hecho hincapié en que el final no será apresurado.

Si quieres conocer los spoilers, únicamente tendrás que entrar al portal oficial de reddit y buscar “Future Storyline - One Piece”, nombre del post en el que se encuentra este curioso leaker.

¿Se filtró el Final de One Piece?

¿Se filtró el Final de One Piece?

A pesar de que esta filtración había ocurrido desde hace dos meses, con todo el escándalo que se generó, el 17 de enero, el usuario “Gohdroger”, autor del post antes mencionado, emitió un comunicado que mencionaba que lo habían baneado por presuntamente exponer el desenlace de One Piece, razón por la que al final aclaró que en realidad, todo lo había hecho por diversión, que en realidad no eran spoilers sino headcanons.

Los headcanons en sí no son spoilers, sino teorías no confirmadas dentro de una comunidad de fans acerca de personajes, tramas o eventos en una obra de ficción. Entonces, si llegaste a conocer el final, y sabrás que nada de lo que leíste o escuchaste es cierto.

Te puede interesar: Revelan que ya están produciendo la nueva película de One Piece

Teorías del final de One Piece

Teorías del final de One Piece

Luego de que banearan a quien compartió los headcanons, varias de estas teorías tuvieron que ser eliminadas de internet pero una de las que todavía se puede encontrar es la que te compartiremos a continuación aquí, en La Verdad Noticias:

En el Capítulo 1100+/- de One Piece, Luffy volverá al pasado, hace 900 años y 9 meses, y conocerá a dos hermanos. Viajará en el tiempo con la ayuda de tres frutas del diablo: la suya, la de Franky y la de Bonney. Franky obtendrá la fruta de Kuma, quien murió salvando a Bonney.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

¡Síguenos en nuestra cuenta de Instagram!