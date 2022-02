Final de Demon Slayer Temporada 2: Hora de estreno y dónde ver online

Los fanáticos de Kimetsu no Yaiba se preguntan a qué hora podrán ver el episodio 11 de la temporada 2, también conocido como Demon Slayer Temporada 2 Episodio 11 Arco del Distrito Rojo. Bueno, aquí en La Verdad Noticias está todo lo que necesitas saber sobre el calendario de lanzamiento del episodio final.

Ufotable superó las expectativas de todos al brindarnos el increíble Arco del Distrito de Entretenimiento (Distrito Rojo). Cuando se anunció la temporada 2, los fanáticos no estaban contentos de que el Arco de Mugen Train ocupara siete episodios de la nueva temporada.

Sin embargo, cuando miras la animación nivel Dios, es difícil seguir enfadado. Además de eso, el final de la temporada 2 contará con una duración extendida. Entonces, tendremos dos episodios en la segunda temporada con tiempo de sobra. Anteriormente, el director de Shakugan no Shana elogió la animación de Demon Slayer Temporada 2.

¿Cuándo sale Demon Slayer Temporada 2 Episodio 11?

Foto: Ufotable / Demon Slayer Season 2

El episodio 11 de la temporada 2 de Demon Slayer Entertainment District Arc está programado para lanzarse en todo el mundo el domingo 13 de febrero de 2022 a las 8:45 am PST (horario del Pacífico).

Por supuesto, el tiempo de lanzamiento del episodio final de Demon Slayer Temporada 2 variará según su región. Entonces, aquí está el tiempo de lanzamiento exacto para diferentes zonas horarias:

Hora del Pacífico: 8:00 AM - PST

Hora central: 10:00 AM - CST

Hora del este: 11:00 AM - EST

hora británica: 4:00 PM - GMT

Hora europea: 5:00 PM - CET

Hora de Australia: 2:00 AM - EST

Hora de la India: 9:30 PM - IST

Demon Slayer Temporada 2 Entertainment District, para varios fans, es lo mejor que hemos visto en televisión este año. La increíble animación de los últimos episodios claramente lo convirtió en uno de los mejores animes de todos los tiempos.

Todo sobre el episodio de la semana pasada fue de primera categoría, especialmente la parte en la que Tengen, Inosuke, Tanjiro y Zenitsu se unen para enfrentarse a los severos jefes de los hermanos Demon; todos los anteriores son personajes de Demon Slayer masculinos.

Además, no podemos dejar de pensar en Godspeed de Zenitsu y Tanjiro despertando su marca. Dicho esto, ahora solo nos queda un episodio en Entertainment District Arc. Entonces, no es de extrañar que algunos fanáticos ya se estén despidiendo de esta temporada maestra de Kimetsu no Yaiba.

¿Cómo puedo ver la temporada 2 de Demon Slayer?

Puedes ver la última temporada de Demon Slayer en Crunchyroll y Funimation. Ambas plataformas ofrecen una prueba gratuita de 14 días y, después de eso, puedes comprar la suscripción premium para ver el episodio poco después de su transmisión en Japón.

Cada semana, el Twitter oficial de Ufotable lanzó una imagen de vista previa y una sinopsis de los nuevos episodios de Kimetsu no Yaiba. Sin embargo, dado que el episodio de la semana pasada terminó en un suspenso masivo, los creadores decidieron no estropear nada para los fanáticos al lanzar una vista previa del Episodio 11 de Distrito de entretenimiento.

Sin embargo, sabemos que el episodio final de Demon Slayer Temporada 2 tendrá duración de 45 minutos y se titulará “No importa cuántas veces renazcas”. Dada la popularidad de la serie, es muy posible que Ufotable anuncie una tercera temporada para continuar adaptando la historia del manga original creado por Koyoharu Gotouge.

