Final de Berserk provoca el renacimiento de King of Wolves de Kentaro Miura

A principios de este año, los fanáticos de Berserk se quedaron atónitos cuando surgió la noticia de la muerte de Kentaro Miura. El artista falleció hace apenas unos meses y la herida todavía se siente libre para muchos.

En ese tiempo, los fanáticos se han preguntado cómo le irá a Guts and the Band of the Hawk en el futuro, y otros han acudido en masa a las obras de Miura para experimentar su arte una vez más.

Ahora, parece que uno de sus mejores trabajos, King of Wolves, está reviviendo en honor al fallecimiento de Miura. La Verdad Noticias te recuerda que ya puedes leer Berserk 364 en español, el último capítulo del manga.

Renacimiento del manga King of Wolves

Young Animal traerá de regreso el manga King of Kings

El informe proviene de páginas de fans como MangaMoguraRE. Fue allí donde los fanáticos se enteraron de que se está planeando una serialización de renacimiento para King of Wolves. El título fue creado por Miura hace años junto con Buronson, y Young Animal publicará el manga una vez más a partir de este mes.

Si no está familiarizado con este manga, King of Wolves se lanzó en 1989 y se publicó en un solo volumen. La serie limitada fue revivida en 1990 para una secuela, y Dark Horse Comics autorizó la historia en 2005 para los lectores de Estados Unidos.

El manga fue escrito por Buronson mientras Kentaro Miura manejaba la obra de arte, y la pareja creó una apetitosa aventura histórica que pocos conocen en la actualidad. La historia se desarrolla en la década de 1990 cuando un hombre llamado Iba desapareció mientras viajaba por China.

Su novia desaparece poco después, y se revela que la pareja ha viajado en el tiempo a Mongolia alrededor de 1212. Iba debe encontrar la manera de que los dos lleguen a casa, pero las cosas se complican cuando Genghis Khan y un samurái legendario se interponen en su camino.

¿Dónde puedo ver Berserk?

La plataforma Crunchyroll tiene disponible 2 temporadas de Berserk. Estas dos temporadas tienen 12.5 y 24 episodios respectivamente. Por otra parte, si aún no has visto King of Wolves, puedes encontrarlo a través del sitio oficial de Dark Horse. Aunque Young Animal parece no continuar Guts and the Band of the Hawk, los fanáticos pueden revivir a Kentaro Miura a través de sus obras.

