Filtran que Dragon Ball Z: Kakarot lanzará nuevo DLC

Dragon Ball Z: Kakarot ya ha recibido varias instancias de DLC desde el lanzamiento del juego en 2020, pero parece que podría tener al menos una más en camino si se cree en un nuevo rumor.

El usuario de Twitter DbsHype, que cubre todo lo relacionado con Dragon Ball, lo indicó esta semana al decir abiertamente que "el próximo DLC se anunciará pronto". Otro adelanto compartido no mucho después pareció insinuar más directamente lo que podría implicar este DLC.

¿Dragon Ball Z: Kakarot tendrá nuevo DLC?

El tweet de la cita a continuación de DbsHype comenzó con el tweet incrustado donde la información privilegiada de Dragon Ball señaló que habían pasado alrededor de 10 meses desde que se anunció el último DLC de Kakarot .

Después de eso, agregaron que pronto se anunciará el próximo DLC y alentaron a las personas a adivinar a qué podría pertenecer. Anteriormente, La Verdad Noticias informó que Dragon Ball Z: Kakarot incluyó un entrenamiento nunca antes visto de Trunks.

#DBZKakarot's Producer Hashino's Special Video Message



Hmm, more Kakarot DLC coming this year? �� pic.twitter.com/4hm1Rel3AP — SUPER クロニクル (@DBSChronicles) January 3, 2022

Aproximadamente un día después, otro tweet destacó la provocación una vez más y mostró una captura de pantalla de un video que contenía una pista de Dragon Ball Z. En particular, mostró al padre de Goku, Bardock, un Saiyan que aún no está en Dragon Ball Z: Kakarot a pesar del objetivo del juego de cubrir los muchos encuentros y peleas de Goku a lo largo de las diversas líneas de tiempo de Dragon Ball.

Kakarotto ha obtenido tres DLC principales hasta el momento. Estos incluyen A New Power Awakens, que presentó la historia de Battle of Gods dividida en dos partes separadas, así como Trunks: The Warrior of Hope, un DLC que se centró en Trunks y los androides. En parte del marketing de este último, se consideró como el "DLC final" para Kakarot.

Eso normalmente refutaría o al menos arrojaría dudas sobre este tipo de rumores, pero durante un evento de Dragon Ball a principios de este año, los encargados de Kakarotto les dieron a los jugadores la esperanza de que en realidad podría haber más DLC.

Hashino, el productor que trabaja en Kakarot , se refirió al último DLC como el "tercer DLC" en lugar del último. El productor también dijo que el equipo volverá a darlo todo este año y alentó a los jugadores a unirse a ellos "para un gran 2022 con Dragon Ball Z: Kakarot".

Eso inspiró esperanzas de más contenido, y si se cree en estos últimos rumores, parece que los jugadores pueden obtener exactamente eso. Bandai Namco aún no ha anunciado formalmente ningún plan para más DLC de Dragon Ball Z: Kakarot en este momento. Por otra parte, puedes ponerte al día con el anime Dragon Ball Super desde Crunchyroll.

Conoce las últimas actualizaciones del anime. ¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy! ¡Mata ne!