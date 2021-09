Filtran póster de Record of Ragnarok temporada 2 y los fans enloquecen

Netflix ha estado en la cima de su juego de anime durante algunos años, y el servicio de transmisión solo está expandiendo su biblioteca. No hace mucho, los fanáticos sintonizaron Record of Ragnarok cuando comenzó el espectáculo lleno de acción. Y ahora, el primer póster de la segunda temporada se ha publicado.

El cartel viene directamente de Japón gracias al equipo de Natalie. La imagen les da a los fanáticos su primer vistazo a la segunda temporada, que está terminando la producción. Entonces, si has estado queriendo más de Shuumatsu no Valkyrie, bueno, La Verdad Noticias te comparte que pronto llegará su estreno.

Gracias a sus páginas de manga, es posible saber que sí habrá más anime de Shuumatsu no Valkyrie en el futuro. Sin embargo, su estreno dependerá del trabajo realizado en el estudio de animación Graphinica.

Póster oficial de Shuumatsu no Valkyrie 2

Foto: Natalie - Shuumatsu no Valkyrie Temporada 2

El colorido póster de la temporada 2 muestra una variedad de luchadores de toda la historia. Shuumatsu no Valkyrie continuará la lucha de la humanidad por la supervivencia, a medida que se les pedirá a los guerreros de la historia que defiendan su raza.

Su manga original fue escrito por Takumi Fukui y Shinya Umemura e ilustrado por Chika Aji. Comenzó su publicación en la revista Gekkan Comic Zenon publicada por Tokuma Shoten en noviembre de 2017 y lleva 10 volúmenes al momento de redactar este artículo. Puedes encontrar más información del manga Shuumatsu no Valkyrie en VIZ Media.

¿Cuál es el final de Record of Ragnarok?

El final de Shuumatsu no Valkyrie en su primera temporada de anime, es con el humano Kojiro Sasaki derrotando a Poseidón y dándole a la humanidad su primera victoria. La serie, que se basa en el manga Coamix, sigue a 13 humanos conocidos de toda la historia que deben demostrar su valía para salvar a la humanidad.

En esta Batalla de Ragnarok, los humanos se enfrentan a 13 dioses poderosos y están equipados con un arma Valkyrie para ayudarlos. Pero si los humanos caen, los dioses exterminarán a la humanidad sin pensarlo dos veces.

Para aquellos que no se han puesto al día con la serie, la primera temporada del programa Record of Ragnarok está disponible en Netflix. Algunas series de anime similares para ver son: Baki the Grappler, Levius, Hinomaru Sumo, Megalobox y JoJo's Bizarre Adventure.

