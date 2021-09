Filtran nuevo arte del anime Jujutsu-Kaisen que celebra a MAPPA

Studio MAPPA, el estudio favorito de los fanáticos de Jujutsu Kaisen, Chainsaw Man y más series, ha estado celebrando su décimo aniversario de varias maneras nuevas en Japón. Lo más reciente será un escaparate de todo los proyectos que actualmente tienen a su nombre y esto por supuesto incluye arte oficial de su proyecto con el manga original de Gege Akutami.

Podría decirse que uno de los mejores aspectos de la adaptación de la serie al anime de MAPPA, es cómo saca a los personajes de Jujutsu Tech de sus situaciones intensas y muestra a los fanáticos un poco de su vida diaria para las secuencias temáticas de apertura y final.

Esto les da a los fanáticos una visión mucho mejor de cada uno de los luchadores de la serie y sus personalidades, y ahora los fanáticos han tenido otra mirada al respecto con el nuevo arte de anime de MAPPA. Échales un vistazo a continuación, según lo compartido por el usuario @soukatsu_ en Twitter:

Arte oficial de Jujutsu Kaisen por MAPPA

Arte oficial del anime - Mappa Showcase

Studio MAPPA aún tiene que confirmar si se planea o no una segunda temporada completa del anime, pero la franquicia continuará con su película. Debutando en cines en Japón a finales de diciembre, Jujutsu-Kaisen 0 llevará a los fanáticos al pasado para explorar el primer año de Yuta Okkotsu inscrito en Jujutsu High.

Yuji Itadori ha oído hablar de este luchador de pasada, ya que Satoru Gojo y otros lo han mencionado, pero ahora los fanáticos finalmente podrán ver por qué este personaje es tan importante para la serie en su conjunto.

Esta película también aclarará algunas cosas muy importantes para el futuro de la serie, y eso significa que es mucho más probable una segunda temporada de la serie. No está claro cuándo sucedería exactamente una segunda temporada, pero es una idea emocionante. La Verdad Noticias informó antes, que Jujutsu Kaisen sorprende a los fans con nuevo arte oficial de Halloween.

¿Qué animes animó MAPPA?

Según información del sitio oficial de Studio MAPPA, su estudio de animación se fundó el 14 de junio de 2011 por Masao Maruyama, fundador y ex productor de Madhouse (One Punch Man). Algunos animes que animó MAPPA son: Sakamichi no Apollon, Zankyō no Terror, Yuri!!! on Ice, Kakegurui, Banana Fish, Jujutsu Kaisen y la última temporada de Shingeki no Kyojin.

