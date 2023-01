Fans preocupados por cómo será el final de My Hero Academia

Según los últimos sucesos que han ocurrido en el manga de My Hero Academia, creado por Kōhei Horikoshi, asegura que podría estar por terminar, ya que se encuentra en el último arco.

Ya se han revelado varias incógnitas del anime, pues como te contamos en La Verdad Noticias, por fin se reveló el origen de Dabi y el nuevo nombre y poder del héroe de Bakugo.

Sin embargo, los fanáticos se están preocupando por cómo será el final de My Hero Academia, pues piensan que este será todo lo contrario de increíble y que quedarán totalmente decepcionados, ¿por qué?

¿Cómo podría ser el final de My Hero Academia?

Se acerca la lucha entre Deku y Shigaraki.

Según lo que se ha ido viendo en los últimos capítulos de My Hero Academia del mangaka: Kōhei Horikoshi, se está llegando a lo más intenso de la lucha entre los héroes y la Liga de Villanos. Además, la balanza ha cambiado gracias a la aparición de Beast Jeannist.

También, se ha revelado que el objetivo de All For One es manipular al villano Shigaraki y por su parte, Deku ha revelado algunos de los poderes que tiene gracias al One for All.

Sin embargo, lo que tiene preocupados a todos sus fans es que parece que Deku tiene intenciones de salvar a Shigaraki. Por lo que no han podido evitar hacer una comparación con Naruto, que ha salvado y convertido en buenos a numerosos villanos del mundo ninja.

Te puede interesar: ¿Cuál es y cómo funciona el poder de Midnight de My Hero Academia?

¿Cuántas temporadas tiene My Hero Academia?

Temporadas de anime de My Hero Academia.

En cuanto al anime de My Hero Academia, este únicamente tiene 6 temporadas emitidas. Estas están completas en la plataforma de Crunchyroll. Recientemente, te mostramos cómo es el nuevo opening de la temporada 6 de My Hero Academia.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy! ¡Mata ne!

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram: