Fans de My Hero Academia presentan los peores finales posibles del manga

Se ha dicho que todas las cosas buenas deben llegar a su fin, pero eso no significa que sus finales se desarrollen sin problemas. Desde Tokyo Ghoul hasta The Promised Neverland, algunos animes han fallado en sus momentos finales.

Incluso los programas más populares no son inmunes a este error, por lo que puedes ver por qué los fanáticos de My Hero Academia están un poco preocupados. Después de todo, el manga ha entrado en su fase final y la tensión aumenta antes de su final. Entonces, ¿qué están haciendo los fanáticos?

Bueno, para algunos, se están adelantando a la curva. Si establece sus expectativas bajas, nunca se sentirá decepcionado, y es por eso que los internautas están lanzando los peores finales para el manga Boku no Hero Academia de Kohei Horikoshi. Y vaya, algunas de estas sugerencias de los fans son locas.

¿Cómo termina Boku no Hero Academia?

¿Qué final esperas para Boku no Hero Academia?

A varios fanáticos de Reddit se les preguntó inocentemente qué final podría arruinar a Boku no Hero Academia si llegara a suceder. Fue allí donde usuarios como Dededelight dieron sus predicciones, y son algo extremas.

"All Might confiesa su amor a All For One, lo que hace que cancele su malvado plan. Shigaraki luego termina convirtiéndose en profesor en la UA y le hace un guiño descarado a la cámara para la escena final. Oh, y el hombre de la cola es el héroe número uno", compartieron los fans.

Otros se apresuraron a intervenir con sus pensamientos sobre los finales malditos de My Hero Academia . Entonces, por supuesto, La Verdad Noticias ha recopilado algunas de las sugerencias más locas a continuación:

"Mi teoría final es que la historia termina con AFO ganando y obteniendo todas las peculiaridades, pero New Order también se ata y lo destruye eliminando todas las peculiaridades del mundo de MHA. También se revela que esto era todo lo que los doctores malvados planean para resolver el problema de la peculiaridad", MattofCatbell.

"Deku nunca se salvó de Sludge Villain en el primer episodio, toda esta serie ha sido su subconsciente moribundo incapaz de hacer frente a lo que está sucediendo afuera", DocVak.

"Shigaraki es redimido a través de talk no jutsu por Deku, AFO muere a través del poder de la amistad y la Clase 1A perdona a Shiggy después de que Iida dice que hay agua debajo del puente", goingplaces614.

"Mientras nuestros héroes yacen derrotados, Mineta lanza un granizo a AFO que está en medio de una risa o un monólogo de villano. La pelota queda atrapada en la garganta de AFO y se ahoga hasta morir ...", Jackal209.

¿Dónde ver el anime My Hero Academia?

Puedes ver el anime Boku no Hero Academia en Funimation, Crunchyroll y otras plataformas de streaming. Recordamos que el creador de My Hero Academia le promete a Bakugo un enorme rol en el final.

Conoce las últimas actualizaciones del anime. ¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy! ¡Mata ne!