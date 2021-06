Fandom de One Piece defiende la identidad de género de Yamato en el anime

No es ningún secreto que los problemas del orgullo LGBTQ no se han manejado de la mejor manera en el anime. Los medios en su conjunto todavía fallan en su enfoque de la identidad de género, pero One Piece ha tratado de abordar el tema con cuidado.

Más recientemente, la comunidad encontró consuelo con Yamato, ya que el hijo de Kaido se identifica como un hombre muy parecido a Oden. Y ahora, el fandom se está moviendo para respaldar al héroe a la luz de un debate.

Toda la situación comenzó a la luz del gran debut en el anime de Yamato. El héroe se mostró muy rápido en el arco más nuevo del anime producido por Toei Animation. Como puedes imaginar, los fanáticos estaban entusiasmados por la toma, pero el cameo carecía de contexto de la identidad de género de Yamato.

"Yamato se presenta a si mísmo como hombre"

Este problema junto con el nuevo capítulo de One Piece llevó a algunos a cuestionar cómo ve Yamato su género, pero los fanáticos lo apagaron rápidamente. La Verdad noticias te comparte más detalles a continuación.

¿Yamato es transgénero en el anime?

La evidencia que muestra a Yamato como transgénero es muy abundante en el manga de Eiichiro Oda y esto aún no se aclara en el anime. El héroe no solo usa pronombres masculinos tradicionales, sino que también lo hacen Luffy y todos los de Sombrero de Paja.

Incluso Kaido y los Piratas Bestia pueden hacerlo, así que muchos fanáticos saben que Yamato debe tomarse en serio su identidad de género. Este personaje está lejos de ser el único personaje transgénero que aparece en la serie shonen, pero su apariencia abiertamente femenina todavía desconcierta a los fanáticos.

Los lectores de manga han tenido tiempo de normalizar la identidad de Yamato, pero el fandom del anime no. Basándose solo en la apariencia, los fanáticos del anime podrían confundir fácilmente a Yamato con una mujer, pero ese no es el caso aquí.

¿Quién es Yamato One Piece?

Así luce Yamato en el manga (Foto: Shueisha)

Yamato es la hija de Kaido de los Cuatro Emperadores y se autoproclama "Kozuki Oden". Esta profunda admiración por el legendario samurái ha llevado a la decisión de encarnar todo lo relacionado con el samurái hasta el punto de proclamar ser un hombre también, y por lo tanto, Yamato, un personaje popular en One Piece, es ampliamente conocido como el hijo de Kaido.

