Fanáticos japoneses opinan sobre cuál es el mejor anime de la historia

“Goo Ranking”, popular portal japonés, realizó una encuesta masiva preguntando a los fanáticos del anime: ¿Cuál es el mejor anime de la historia?. Se enlistaron producciones que han trascendido generaciones y que cualquiera podría encontrar interesante.

El portal señala que, "la votación del Kami-Anime (Anime Divino) fue realizada por todos". Se resalta que en los resultados hay varios géneros de anime televisivo, como la comedia romántica, la batalla, el gag y la fantasía en otros mundos.

La Verdad Noticias te comparte que cada año se emiten y proyectan numerosas producciones que entretienen a fanáticos de todas las edades. Una buena obra que ha sido querida durante mucho tiempo se le conoce como “Kami-Anime (Anime Divino)”.

Mejores animes de la historia, según los japoneses

Enlistaron adaptaciones del manga e historias originales.

Se registraron adaptaciones del manga hasta historias originales. Hay para todos los gustos. La pregunta es: ¿Cuál se llevó la corona?. Los fanáticos en Japón seleccionaron los animes de la televisión y las películas de animación que, para ellos, son los mejores animes de la historia.

La encuesta en cuestión acumuló mil 897 proyectos de animación registrados, 36 mil 467 participantes y 202 mil 961 votos emitidos. Cabe señalar que los participantes pudieron ofrecer entre uno y 100 puntos a sus proyectos de interés, es por ello que la cantidad de votos supera a la de participantes.

Te puede interesar: ¿Por qué Lycoris Recoil fue uno de los mejores animes del verano de 2022?

¿Cuáles son los 15 mejores animes de la historia?

Attack on Titan es de los principales favoritos.

15. Kono Subarashii Sekai ni Shukufuku wo! (KonoSuba: God’s Blessing on This Wonderful World!)

14. Shigatsu wa Kimi no Uso (Your Lie in April)

13. Bakemonogatari

12. Jujutsu Kaisen

11. Neon Genesis Evangelion

10. Haikyuu!!

9. STEINS;GATE

8. Natsume Yuujinchou (Natsume’s Book of Friends)

7. Fullmetal Alchemist: Brotherhood

6. Code Geass: Hangyaku no Lelouch R2 (Code Geass: Lelouch of the Rebellion 2nd Season)

5. HUNTER x HUNTER (Madhouse Version)

4. Violet Evergarden

3. Boku no Hero Academia (My Hero Academia)

2. Gintama

1. Shingeki no Kyojin (Attack on Titan)

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram.