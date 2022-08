Fanáticos elogian los primeros episodios de My Hero Academia Temporada 6

El próximo estreno de la temporada 6 de My Hero Academia llegará este octubre y los fanáticos no pueden esperar. Muchos están buscando algún tipo de pista sobre todo lo que veremos en esta temporada (y no solo del manga).

Una de las ironías del estreno es que, para algunos, ya vieron el primer episodio de la temporada 6 completo. Hubo un evento en vivo en Japón el mes pasado que estrenó el tan esperado episodio para varios fanáticos afortunados, y algunas de las reacciones finalmente se encontraron en línea.

La idea de ese primer episodio provocó cosas buenas. Por ejemplo, una de las cosas por las que el anime My Hero Academia es un poco infame cuando se trata del primer episodio de una nueva temporada es que hacen algo que es principalmente un resumen o es completamente de relleno para que puedan introducir a las personas y no apresurarse justo en la trama.

My Hero Academia Temporada 6 no inicia con resumen

La mayoría de los fanáticos no quieren eso dada la larga espera entre temporadas. Afortunadamente, según los informes de quienes lo vieron, la temporada 6 de My Hero Academia no tiene resumen en el primer episodio, lo cual es genial dado el final de la temporada 5.

Si no recuerdas, el final de la temporada 5 se centró en que Shigaraki obtuviera poder sobre un gran grupo de villanos y los agregara a su liga. Ahora renacidos como el Frente de Liberación Paranormal, están listos para ir a la guerra contra los héroes a gran escala.

Endeavour (el Pro-Hero No.1) se entera de Hawks (quien está jugando al agente doble) que el grupo está a punto de atacar y por lo tanto se trae una gran fuerza de héroes para atacar la base de operaciones del villano.

Escuchar que el primer episodio aparentemente comienza justo después de ese momento es algo bueno porque podría decirse que esta podría ser la temporada más grande que haya tenido el programa.

Otra cosa que notaron muchas personas que vieron el episodio es que la animación se veía un poco más limpia y suave que lo que obtuvimos a veces con la Temporada 5. La Verdad Noticias te recuerda que la pandemia causó muchos problemas en el campo de la animación, y muchos de los problemas de voz eran de los actores que tenían que ir y hacer sus líneas en casa.

Así que con eso ahora más o menos manejado, las cosas pueden volver a la calidad que todos conocemos. Anteriormente, la franquicia My Hero Academia compartió un nuevo visual y trailer de la sexta temporada de anime que llegará a Crunchyroll este otoño.

Con todo, esto parece un comienzo prometedor para un arco masivo para My Hero Academia, y aquellos que conocen el manga entienden que esta no es una temporada para perderse no solo por las grandes batallas que están por venir, sino por las consecuencias y la efectos que se van a sentir cuando termine la temporada.

