Fanáticos de Shingeki no Kyojin huyen de los spoilers en Twitter

Si no lo sabías, el final de una era está sobre nosotros. Shingeki no Kyojin cerrará sus puertas esta semana cuando su manga llegue a su fin. Hajime Isayama finalmente llevará su exitosa serie a su conclusión después de más de una década de espera, pero parece que algunos internautas podrían saber cómo termina antes de su estreno oficial.

Después de todo, la comunidad de manga es conocida por encontrar spoilers, y parece que Attack on Titan no pudo escapar de la amenaza esta vez. Las supuestas filtraciones del capítulo 139 han llegado a Internet a pesar de las súplicas del equipo de editores del manga.

No vamos a discutirlos aquí, por supuesto, pero debe saber que están en línea y que es fácil encontrarlos si no tiene cuidado. La Verdad Noticias te recomienda evitar redes sociales por un tiempo y sobre todo no visitar el hashtag #aot139spoilers por nada del mundo. A continuación, te compartimos algunas reacciones de fanáticos:

"Falta poco para el estreno oficial, aguanta un poco más"

Publicación relacionada al hashtag #aot139spoilers

Reacción de fanático tras leer spoilers de Attack on Titan

Para cualquiera que no quiera desconectarse, puede incluir en la lista negra ciertas palabras o frases de sus feeds. Twitter ofrece esta función, y de todos los sitios, este servicio es el más peligroso para los spoilers de Shingeki no Kyojin.

¿Cómo evitar spoilers de Shingeki no Kyojin 139?

Puedes simplemente incluir en la lista negra términos como "Attack on Titan" o "Capítulo 139" en Twitter, por lo que será algo imprescindible para cualquiera que navegue por las redes sociales en estos días. Lo mejor es tener paciencia, ya que el capítulo 139 del manga llegará el 9 de abril.

¿Qué sientes sobre el final de Attack on Titan? Todo lo que inicia tiene un final y la obra maestra de Hajime Isayama bien merece muchas ovaciones por parte de su fandom. La cuarta y última temporada de anime producida por Studio MAPPA llegará en 2022.

Conoce los últimos detalles del mundo del anime. Síguenos en Twitter y mantente informado. Mata ne!