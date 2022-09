Fanáticos de Chainsaw Man debaten la popularidad del anime

Según informó Kudasai, Chainsaw Man ya es la serie de anime más esperada según la plataforma MyAnimeList. Esto se comprobó con sus más de 529 mil usuarios que debaten constantemente la popularidad del manga y su adaptación animada por Studio MAPPA.

Si te preguntas, ¿por qué Chainsaw es tan popular incluso antes de estrenar el anime? Bueno, tenemos buenas noticias gracias a los comentarios de fanáticos en redes sociales como Reddit.

Por otra parte, la Temporada 3 de Mob Psycho 100 es la segunda animación japonesa más esperada del año 2022 y tiene menos de la mitad de usuarios que Denji. Sigue leyendo La Verdad Noticias para descubrir la opinión de los fanáticos.

¿Por qué Chainsaw Man es tan popular?

Kudasai mencionó que el usuario de Reddit u/SuperAlloyBerserker se hizo la misma pregunta hace un tiempo. Su publicación despertó un intenso debate que incluyó miles de opiniones en línea. Puedes leer algunas a continuación:

“Tiene que ser la rareza. Sí, rompe algunos clichés, y sí los diseños híbridos son una gran idea original, pero lo que realmente lo hace es lo real que resulta la ‘rareza’”. Un usuario de Reddit agregó:

“Las conversaciones son excelentes y creíbles, especialmente cuando las ves desde la perspectiva de Denji y Aki. Makima también está muy bien escrita”.

Fanáticos elogian Chainsaw Man

Imagen: Makima de Chainsaw Man / Studio MAPPA.

El debate continuó con las siguientes opiniones: “Para mí es la hermosa narración de Fujimoto, el arco de personaje que atraviesa Denji es una locura… de no tener nada y no importarle nada a que le quiten todo lo que le importa en un instante y se enamore de la atención que antes no le importaba en absoluto”.

“Toda la diversión y las explosiones son el vehículo que Fujimoto utiliza para contar su historia”.

Un fanático comentó que “la sangre y el gore han saturado el panorama del anime desde los años 80, si Chainsaw Man fuera una serie sangrienta más, dudo que la gente le hiciera caso. Creo que el atractivo es la dicotomía de los personajes ridículos y divertidos y su entorno oscuro y sombrío”.

Sobre lo anterior tenemos buenas noticias, ya que el anime Chainsaw Man confirmó que no censurará el gore incluido en el manga original.

Studio MAPPA tiene experiencia con la sangre gracias a su trabajo en animes como Shingeki no Kyojin: Attack on Titan, Jujutsu Kaisen, Banana Fish y próximamente la segunda temporada de Vinland Saga.

Otro usuario comentó en Reddit: “La razón principal por la que me gusta (Chainsaw Man) es su exageración ‘quiero decir que se trata de un tipo con sierras eléctricas saliendo de él’, mientras que también es capaz de contar una historia increíblemente bien escrita, con grandes personajes”.

“Está llena de momentos locos que no podrían ocurrir en ningún otro manga”.

Finalmente, te compartimos que se habló de Chainsaw Man como una especie de mezcla entre Fullmetal Alchemist, JoJo’s Bizarre Adventure y One Punch Man. ¿Coincides con alguna opinión? ¿Cuál es la tuya?

