Fanáticos de Boruto están entusiasmados con el debut de Ada

Gracias al manga, un villano completamente nuevo ha hecho su debut y Boruto: Naruto Next Generations no se está reprimiendo con su versión del personaje. Después de todo, Ada no es el tipo de chica que puedes ignorar, y los fanáticos están emocionados por su gran debut en la franquicia de Masashi Kishimoto.

¡Advertencia! Lo siguiente en La Verdad Noticias contiene spoilers de la secuela de Naruto, especialmente de su capítulo 57 que se estrenó en MANGA Plus. Aquí finalmente se presentó a Ada (miembro de Kara también conocido como Eida) como la nueva antagonista junto con Code.

Como podrás ver en las diapositivas a continuación, Ada está atrayendo mucha atención de los fanáticos de Naruto. Esto es de esperar, ya que su diseño y habilidades prometen mucho en la serie de Weekly Shonen Jump.

"...el único manga que tiene Eida" - Abdul Zoldyck en Twitter

"Todos después de ver a Eida" - @RedLightning_69 en Twitter

Los fanáticos se unieron a Code cuando el villano finalmente liberó a Ada de la hibernación al final del capítulo 56. El siguiente capítulo le demostró a los fanáticos que Eida no es todo lo que parece. De hecho, ella es incluso más poderosa de lo que Amado dejó en claro, y tiene varios deseos en la vida que quizás nunca se cumplan.

¿Quién es Ada en el manga Boruto?

(Foto: Shueisha) Así luce Ada en la portada del capítulo 57

En su plan para matar a Jigen, Amado modificó fuertemente con Shinobi-Ware a Ada, junto con una cantidad no especificada de Outers con capacidades superiores a las de Jigen. Los efectos de sus modificaciones la dejaron siempre despreciando a Amado.

Debido a su poder superior, Jigen había ordenado su destrucción. Boro recibió la orden, sin embargo, afectado por los poderes de Ada, Boro no pudo decidirse a completar la tarea. En su lugar escondió a Ada en un lugar remoto operado por su culto para sus propios usos.

Ada tiene una personalidad insensible y un comportamiento distante que son suficientes para que algunos fanáticos se interesen en su objetivos. Cuando se tiene en cuenta su hermosa apariencia (de una mujer con cabello largo y rostro definido), bueno, es fácil ver que los fanáticos de Boruto: Naruto Next Generations tienen una nueva villana para apoyar.

