Fanático imagina a Naruto como protagonista de otros anime shonen

La tendencia de dibujar personajes de anime con el estilo de otras series japonesas es bastante popular y en esta ocasión fue el turno del icónico Naruto Uzumaki. El rubio es el protagonista de las exitosa serie de manga creada por Masashi Kishimoto y un fanático no dudó en presentar su fan art en redes sociales.

El mundo del anime y manga cuenta con una gran cantidad de admiradores en la actualidad y en pleno 2021 sitios de streaming como Netflix, Crunchyroll, Funimation o Prime Video, impulsan el deleite de este contenido con mayor diversidad que nunca. Por lo tanto, los homenajes de fan art presumen lo enorme que es la comunidad de fanáticos.

El dibujo que te comparte La Verdad Noticias, fue realizado por el usuario de Instagram Adoté will Draw, quien cuenta con más de 204 mil seguidores en su perfil. Este fan art presumió a Naruto con el estilo de 9 protagonistas de anime shonen.

Mira a Naruto con 9 estilos de anime

Foto: Instagram @a2t.will.draw

Se puede apreciar desde el estilo de Bleach, el original, Dragon Ball Z, One Piece, el propio estilo de Adoté will Draw, Kimetsu no Yaiba, My Hero Academia, Shingeki no Kyojin y JoJo’s Bizarre Adventure. Naruto Uzumaki nunca lució tan listo para tantos crossovers y otros usuarios opinaron lo mismo en la sección de comentarios.

¿A quién no le gustaría un Naruto en forma Titán? Una versión así del shinobi podría destrozar a Eren Jaeger con facilidad y quizás su personalidad en My Hero Academia lo mostraría como candidato a heredar One For All. El límite para estos crossover no existe y el fanático lo recuerda con cada nueva ilustración en redes sociales.

La historia de Naruto Uzumaki continúa en su serie secuela Boruto: Naruto Next Generations. Masashi Kishimoto regresó para escribir la historia del manga, mientras que Studio Pierrot se encarga de producir el anime. Te recordamos que Crunchyroll cuenta con toda la saga de Naruto en su catálogo.

