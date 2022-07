Fanático editó la escena de beso en Kaguya Sama: Love Is War

Según información de Kudasai, el anime Kaguya Sama: Love Is War finalmente terminó de transmitir su tercera temporada titulada Kaguya-sama: Love is War – Ultra Romantic. Sin embargo, el episodio final recibió algunas modificaciones que hicieron muy felices a varios fanáticos.

Se trata de una edición hecha por un fanático en Reddit, quien eliminó todas las interrupciones de la escena de beso de Kaguya Shinomiya y Miyuki Shirogane, mismas que se mostrarib en el episodio final de la temporada 3.

La edición fue hecha por el usuario u/aufaa_rafi. Esta versión se apegó más a la historia original del mangaka Aka Akasaka vista en el Capítulo 136. Después de todo, el beso nunca fue interrumpido en este capítulo y las subtramas de personajes secundarios tomaron lugar en el Capítulo 137.

Beso de Kaguya y Miyuki sin interrupciones

Ya no tenemos la aparición de Chika Fujiwara, Miko Iino, Yuu Ishigami y Maki Shijou durante el romántico momento de la serie de anime. Al menos no durante la parte más importante. Parece que el anime oficial había mezclado ambos capítulos 136 y 137 para interrumpir a la pareja. El autor de la publicación escribió en Reddit:

“Hola, soy el autor de esta edición. Me encantaría la escena del beso original (me gusta tanto que me hace verla innumerables veces). Pero creo que sería mejor si la escena del beso no tuviera ninguna interrupción. Por eso, he hecho esta “escena del beso reordenada”. ¿Qué piensan ustedes?”.

“A todos se os olvida que ese beso no duró ni 3 segundos, porque el beso francés (probablemente duró todo el flashback y el lecho de muerte de Karen)”, escribió un usuario. Otro agregó: “Me encanta. Las interrupciones que hicieron fueron horribles. Hiciste un muy buen trabajo hombre”.

Te puede interesar: Kaguya Sama: Love Is War ¿Qué necesitas saber de la tercera temporada?

Sinopsis de Kaguya Sama: Love Is War

Foto: "Kaguya-sama: Love Is War - Ultra Romantic"

Crunchyroll transmite el anime y lo describe como tal: “Kaguya es hija de una familia muy importante y millonaria. Shirogane es también hijo de buena familia y presidente del consejo”.

“Ambos son admirados por todos en la Academia Shuchiin, y ambos están enamorados el uno del otro, pero no se rebajarán a admitirlo y ambos intentan que sea el otro el que declare primero su amor”. Por otra parte, La Verdad Noticias te recuerda que Kaguya Sama: Love Is War anunció continuar con nuevo proyecto de anime.

Conoce las últimas actualizaciones del anime. ¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy! ¡Mata ne!