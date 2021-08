Fanática de JoJo's Bizarre Adventure celebra Stone Ocean con cosplay de Jolyne

JoJo's Bizarre Adventure recientemente compartió el primer tráiler de la sexta parte de la adaptación de anime conocida como Stone Ocean. Y ahora, una fanática celebró la gran noticia con un cosplay de la hija de Jotaro Kujo, Jolyne Cujoh.

Stone Ocean es el próximo lanzamiento de la temporada JoJo’s en Netflix y muestra la siguiente fase de los Joestars que tendrá lugar en Florida dentro de una prisión de máxima seguridad. Esta será una de las entradas más épicas de la franquicia creada por Hirohiko Araki hasta la fecha.

Jolyne y su padre Jotaro no tienen exactamente la mejor relación, ya que el portador de Star Platinum abandonó a su hija luego de su divorcio. La niña tiene un diseño que enamoró a nuevos y viejos fanáticos, así que ver homenajes de cosplay resulta encantador. Anteriormente, JoJo’s compartió un póster e imágenes inéditas de su parte 6.

Cosplay de Jolyne Cujoh

(Foto: Chihiro Chang) La cosplayer escribió estar emocionada

La cosplayer de Instagram Chihiro Chang, compartió este nuevo cosplay que celebra la llegada la próxima sexta parte de la serie de anime JoJo’s. Esta parte 6 llegará a Netflix en diciembre de 2021 y seguirá la historia de Jolyne a medida que exploramos más el mundo de Hirohiko Araki.

(Foto: Chihiro Chang) Jolyne debuta en el arco Stone Ocean

¿De qué trata JoJo's Bizarre Adventure Stone Ocean?

La Verdad Noticias te comparte que, Stone Ocean nos presenta a Jolyne incriminada por un crimen que no cometió. Un día la visita su padre que busca salvar su vida mientras varios Stands enemigos están comenzando a acumularse y parecen tener venganza manipulados por un plan de Dio Brando.

Mientras Jolyne intenta navegar por este nuevo y peligroso terreno, Jotaro puede darle el "regalo" de un Stand cuando Cujoh recibe un compañero en Stone Free, que tiene la capacidad no solo de dar golpes de alto octanaje, sino también de transformarse a sí mismo y a Jolyne en una serie de cuerdas.

Si bien actualmente no sabemos cuántos episodios de Stone Ocean compondrán la sexta parte de la popular serie de anime, Golden Wind y Diamond Is Unbreakable tienen treinta y nueve episodios, por lo que definitivamente no nos sorprendería si las aventuras de Jolyne hicieran lo mismo.

JoJo's Bizarre Adventure confirma nuevo anime con Stone Ocean y se prepara para llegar a finales de este año. Está claro que Jolyne continuará acumulando popularidad en el mundo del anime y quizás más allá. ¿Qué piensas del homenaje de cosplay?

