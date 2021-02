Fan de One Punch Man imagina a Saitama como un SAMURÁI (FOTOS)

Cuando hablamos de anime sobre el arte samurai pensamos en Rurouni Kenshin (Samurái X), pero un fanático demostró que hasta el alocado mundo de One Punch Man se adapta a esta cultura. La Verdad Noticias te comparte más detalles a continuación.

¿Cómo lo hizo? El usuario de Instagram “andresmoncayo” le dió un nuevo look a Saitama y más personajes del género shonen. Todos ellos se cambiaron a una vestimenta mucho más ruda y elaborada. ¡Tal y como se usaba en la época antigua de Japón!

Parece que el héroe por diversión es uno de los supervivientes de un mundo post-apocalíptico junto con Naruto Uzumaki (Masashi Kishimoto) y Goku (Dragon Ball por Akira Toriyama). La publicación tiene más de 23 mil reacciones y en los comentarios se lee la aprobación de los fanáticos:

Saitama al estilo samurái

Si analizamos al personaje de One Punch Man, notamos que su vestimenta aún conserva su icónica capa, guantes rojos y traje amarillo. Sin embargo, también podemos notar accesorios dignos de un samurái; un ancho cinturón y la parte inferior de una máscara.

Son Goku tiene el mismo cinturón en su conjunto, pero con un evidente dragón en el centro. El protagonista de Dragon Ball luce su antiguo bastón mágico y unas vendas “algo ensangrentadas” en las manos, como señal de haber tenido una buena pelea de Kung Fu.

Finalmente tenemos a Naruto, un ninja originario de Konoha que parece haber tenido más batallas en su universo. Su vestimenta es similar a la que mostró en la película Naruto: The LAST, pero con un divertido cambio en sus “muchos” accesorios o herramientas ninja.

Saitama - One Punch Man (Madhouse)

Aunque no tenemos noticias de más anime para One Punch Man o Dragon Ball Super, sí podemos seguir sus historias en las fuentes originales de manga. Puedes encontrar estas series en Viz Media y seguir la secuela de (anime/manga) Naruto, Boruto: Naruto Next Generations en Crunchyroll.

Conoce los últimos detalles del mundo del anime. Síguenos en Facebook y mantente informado. Mata ne!