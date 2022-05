Famosa cosplayer se convierte en la hermosa Yor Forger de SPY x FAMILY

Famosa cosplayer se convierte en la hermosa Yor Forger de SPYxFAMILY

Según información de EGames News, Helly Valentine es una de las cosplayers más famosas del momento. Ahora, la hermosa artista sorprendió a sus seguidores con un detallado homenaje a Yor Forger del anime SPY x FAMILY.

También conocida como Yor Briar y Thorn Princess, es una asesina profesional que se convierte en la esposa del espía Twilight ( Loid Forger). Por lo tanto, Yor ahora es la madre de Anya y debe hacer funcionar una divertida dinámica familiar.

A continuación, La Verdad Noticias te comparte el nuevo cosplay de la artista Helly Valentine inspirado en Yor Forger. Helly recreó el traje negro de Thor Princess y dejó volar la imaginación de sus seguidores con un pequeño toque de fanservice.

Cosplay de Yor Forger por Helly Valentine

Foto: Helly Valentine en Instagram

Con más de 2 mil 200 me gusta en su publicación de Instagram. Helly dejó ver a detalle su caracterización. Ella recreó de pies a cabeza a la hermosa Yor y no dudó en completar su look con las dos dagas doradas que usa el personaje. Recordemos que Yor Forger se llama Thorn Princess principalmente por las armas que usa.

¿Cuándo sale SPY x FAMILY anime?

El anime transmite nuevos episodios todos los sábados 10:30 am CDT en la temporada de Primavera 2022. WIT Studio y CloverWorks son los estudios de animación que adaptaron el manga original de Tatsuya Endo.

Crunchyroll transmite SPY x FAMILY y lo describe como tal: “Todo el mundo tiene una parte de sí mismos que no puede mostrar a los demás. En una era en la que las naciones de todo el mundo se encuentran involucradas en una feroz guerra de información a puerta cerrada, Ostania y Westalis llevan décadas en guerra fría”.

“La División de Inteligencia de Westalis (WISE) envía a su mejor espía, "Twilight", en una misión ultrasecreta para vigilar los movimientos de Donovan Desmond, quien dirige el Partido Nacional por la Unidad de Ostania, responsable de bombardear los esfuerzos de paz entre ambos países”.

Conoce las últimas actualizaciones del anime. ¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy! ¡Mata ne!