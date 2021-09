Fairy Tail 100 Years Quest de Hiro Mashima anuncia adaptación de anime

El anime de Natsu Dragneel llegó a su fin en 2019, con la franquicia recibiendo más de trescientos episodios a su nombre. Mientras el manga continuó bajo la atenta mirada de los creadores Hiro Mashima y Atsuo Ueda con la serie secuela de Fairy Tail 100 Years Quest, no se ha revelado ninguna palabra sobre una adaptación al anime de esta nueva historia, hasta ahora.

Como lo anunció el propio creador Mashima durante un evento de transmisión en vivo, lo siguiente seguramente será una gran noticia para los fanáticos del shonen. Ya que la historia mágica de Natsu y sus amigos puede esperar una serie animada secuela en el futuro.

El también creador de Edens Zero hizo el gran anuncio a través de la "Reunión de fans de Hiro Mashima" con el evento de seis horas dando mucho que pensar a los fans de Natsu. Iniciando la sexta hora del video en el Canal de Revistas oficial en YouTube, se revelaron los detalles.

¿100 Years Quest de Hiro Mashima tendrá anime?

Aún no hay anuncio completo sobre anime de 100 Years Quest. Sin embargo, si bien el evento de transmisión no nos dio una fecha de lanzamiento para la próxima secuela, la confirmación en sí misma de Hiro Mashima seguramente hará que el mundo del anime hable como resultado. ¿Te gustaría ver un nuevo anime de Natsu Dragneel?

A-1 Pictures (Sword Art Online, Nanatsu no Taizai, Darling in the Franxx), CloverWorks (Horimiya), Satelight y Bridge fueron todos estudios de animación que contribuyeron a dar vida a la historia de Natsu y sus compañeros hechiceros, por lo que será interesante ver qué casa de animación toma las riendas de la tan esperada adaptación de la secuela.

100 Years Quest comenzó en 2018 y está avanzando hacia su centésimo capítulo desde su lanzamiento a través del sitio oficial de la editorial Kodansha Comics, lo que demuestra que definitivamente hay un mercado que busca volver a ingresar al mundo de la magia y el misticismo que es adecuado para lleno de dragones y otras amenazas místicas.

¿Cuándo saldrá Fairy Tail 100 Years Quest?

Sobre 100 Years Quest de Hiro Mashima (Foto: Kodansha Comics)

La secuela Fairy Tail 100 Years Quest es un manga derivado que inició su publicación el 25 de julio de 2018. La sinopsis es la siguiente: “¡Natsu, Lucy, Happy, Erza y todo el gremio de Fairy Tail han vuelto a la acción! Y han decidido abordar la ‘Búsqueda de los 100 años’, un trabajo que nadie se ha atrevido a realizar desde la fundación del gremio hace más de un siglo”.

La sinopsis de 100 Years Quest continúa: “Una ciudad misteriosa, un espíritu desconcertante, un nuevo enemigo espantoso ... y un continente completamente nuevo para explorar. ¡Cuando estás con amigos de verdad, las aventuras nunca se detienen!”

¿Estás emocionado por la próxima adaptación de la secuela de Natsu Dragneel? ¿Qué casa de animación te gustaría que abordara 100 Years Quest? Por otra parte, La Verdad Noticias te recuerda que el nuevo manga y anime de Hiro Mashima, Edens Zero, sorprende con adorable cameo de Fairy Tail.

