Expo mundial de Fruits Basket se celebrará en Tokio en noviembre del 2021

El sitio web oficial de la franquicia de anime, Fruits Basket ha anunciado que "Fruits Basket World Exhibition", una exposición especial para celebrar el 30 aniversario de la actividad artística del autor del manga, Natsuki Takaya.

De acuerdo a los datos obtenidos por La Verdad Noticias, la exposición mundial se llevará a cabo en el departamento principal de Seibu Ikebukuro, Store's Seibu Gallery en Tokio del 11 al 24 de noviembre de 2021.

La expo mundial se une a más actividades de promoción del popular anime; hace un año, se confirmó que Fruits Basket finalmente tendrá su propia línea de Funko Pop, los cuales son tan adorables que rápidamente encantaron a los fans.

Así será el "Fruits Basket World Exhibition"

Realizarán convención sobre la labor artística de Natsuki Takaya

La exposición contará con dibujos originales en color, manuscritos de manga y otros materiales de Takaya desde su debut hasta el presente con un enfoque en Fruits Basket que tendrá nuevo spin-off sobre los padres de Tohru.

Entre las obras que se expondrán se encuentran Fruits Basket (1998-2006) y su última serie de anime (2019), Fruits Basket Another (2015-2019), Phantom Dream (1994-1997), Tsubasa: Those with Wings (1995- 1998), Twinkle Stars (2007-2011) y Liselotte & Witch's Forest (2011-2013).

Los precios de la entrada a la exposición de Tokio serán:

Adultos: 900 yenes

Estudiantes universitarios y de secundaria: 700 yenes

Estudiantes de secundaria: 500 yenes

Estudiantes de primaria y menores: gratis

¿Qué tipo de anime es Fruits Basket?

Fruits Basket es un anime de fantasía famoso

Creado por Natsuki Takaya, la historia de Fruits Basket pertenece a los géneros de comedia dramática, fantasía, romance que cuenta la historia de Tohru Honda, una niña huérfana quien descubre que la familia Soma están poseídos por los animales del zodiaco chino.

Fruits Basket fue una de las series que Funimationcon transmitió en convención virtual, después del reboot del anime entre 2020 y 2021, el cual ha logrado ganarse los corazones de los fans de la serie original.

