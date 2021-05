Explicación de los poderes de Zenitsu de Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba

El popular anime shonen, Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba creado por Koyoharu Gotuge, es conocido por sus intensas secuencias de lucha, momentos conmovedores y espeluznantes demonios.

Se centra en un adolescente llamado Tanjiro Kamado que entrena para convertirse en un asesino de demonios una vez que descubre que toda su familia ha sido asesinada por un demonio, a excepción de su hermana, Nezuko.

Tanjir se embarca en un viaje para convertirse en un poderoso asesino de demonios en el Demon Slayer Corps y encontrar la manera de convertir a Nezuko en humano nuevamente, mientras se encuentra con muchos amigos y enemigos en el camino.

Mejores amigos de Tanjiro Kamado

Con una mirada seria tras la Selección Final (Foto: Ufotable)

La Verdad Noticias te comparte que los dos mejores amigos y compañeros de viaje de Tanjiro en Demon Slayer son Inosuke Hashibira y Zenitsu Agatsuma, quienes también sobrevivieron en el mismo grupo de Selección Final que Tanjiro.

Aunque sus poderes difieren, cada cazador de demonios tiene un impresionante conjunto de habilidades que les permiten luchar contra los demonios con éxito. Mientras que Tanjiro usa Water Breathing para luchar e Inosuke usa Beast Breathing, el rubio tiene su propio conjunto de poderes únicos, aunque no siempre se dio cuenta de que los tenía.

¿Zenitsu es un personaje poderoso?

Al final del exámen de la Selección Final (Foto: Ufotable)

La respuesta es sí. Zenitsu apareció por primera vez en el episodio 4 del anime, cuando los examinados se reúnen antes de su examen de Selección Final con la esperanza de sobrevivir y entrenarse como cazadores de demonios.

Nuestro primer vistazo al rubio lo muestra pensativo, aunque sabiendo su tendencia a ser un manojo de nervios, probablemente estaba aterrorizado.Termina saliendo vivo de la Selección Final, pero no está contento con eso. De hecho, está molesto , esperaba morir y dejar de tener que luchar contra los demonios.

No tiene ninguna confianza en sí mismo, a menudo repite que "sabe que morirá pronto" y que "es sólo cuestión de tiempo". Afortunadamente para él, tiene poderes asombrosos. De lo contrario, probablemente no habría salido del examen infestado de demonios.

A medida que avanza el programa, nos damos cuenta del alcance de los poderes del joven Agatsuma antes que él, en parte porque accede a esos poderes de una manera inusual.

¿Cuándo se activan los poderes de Zenitsu?

Activando el modo "batalla" mientras duerme (Foto: Ufotable)

Sus poderes se activan cuando está dormido. En los primeros episodios que presentan al rubio, parece ser un debilucho quejumbroso que sobrevive por pura suerte. Sin embargo, eso cambia en el episodio 12 del anime "El jabalí muestra sus colmillos, Zenitsu duerme".

Tanjiro, Zenitsu y dos niños están atrapados en la Mansión Tsuzumi que está controlada por un demonio. Cuando el grupo se divide, Agatsuma y el joven llamado Shoichi se quedan juntos, con el rubio gritando y enloqueciendo todo el tiempo.

Finalmente, sus gritos llaman la atención de otro demonio que los persigue y se prepara para atacar. A medida que el demonio se acerca, describe cómo se comerá sus cerebros con su espeluznante lengua de demonio. El rubio es abrumado por el miedo y se desmaya, dejando al aterrorizado Shoichi a su suerte.

De repente, mientras duerme, él se pone de pie y pelea con una fuerza impresionante, y vemos sus poderes de Respiración de Trueno por primera vez. Después de derrotar al demonio, se despierta e inmediatamente olvida todo lo que acaba de pasar, y agradece a Shoichi muy confundido por salvarlos.

A lo largo del anime de Kimetsu no Yaiba, vemos este mismo patrón en el que el joven Agatsuma se queda dormido, generalmente debido a desmayarse por el terror, y se vuelve extremadamente rápido, poderoso y confiado, solo para despertar sin darse cuenta del alcance de sus poderes.

Habilidades de Zenitsu Agatsuma

Joven con excelente audición (Foto: Ufotable)

Al igual que Tanjiro y los otros poderosos cazadores de demonios, Zenitsu tiene un sentido elevado que lo ayuda a detectar el peligro. Mientras que Tanjiro tiene un sentido del olfato asombroso, el rubio tiene un sentido del oído elevado.

Esto se muestra desde el principio de la serie de anime cuando escucha a los niños asustados fuera de la Mansión Tsuzumi antes de que él o Tanjiro los vean. El chico de la Respiración del Rayo también escucha al demonio tamborilear desde el interior de la casa antes de que entren, lo que (como era de esperar) lo aterroriza mucho al acercarse.

Una vez que escapan de la Mansión Tsuzumi, Tanjiro encuentra al rubio magullado después de proteger la caja en la que Nezuko se guarda de Inosuke. El rubio explica que defendió el área porque Tanjiro la llamó su posesión más preciada. Sabía que Nezuko estaba dentro todo el tiempo, porque los demonios suenan diferentes a los humanos.

Continúa explicando sus poderosas habilidades auditivas, diciendo una de las mejores frases de anime: "Todas las criaturas vivientes emiten vibraciones constantemente. El mundo está lleno de sonidos que resuenan: respiración, latidos del corazón, el ritmo de la sangre circulando. Al escuchar atentamente, puedo decir qué tipo de pensamientos pasan por la cabeza de alguien".

¿Quién entrenó a Zenitsu?

La primera y única postura que domina (Foto: Ufotable)

Fue entrenado por el ex Thunder Hashira llamado Jigoro Kuwajima. Cuando Zenitsu está dormido, puede acceder a sus habilidades naturales como un poderoso espadachín. Utiliza el estilo de lucha Thunder Breathing.

En sus luchas contra demonios, vemos que Agatsuma puede generar destellos de relámpagos al realizar ataques excepcionalmente poderosos. El rubio también usa una de las espadas Nichirin como todos los demás cazadores de demonios, que está especialmente hecha para matar demonios debido al mineral que absorbe el sol del que está hecho.

Zenitsu también es un luchador extremadamente rápido, a menudo sorprendiendo a sus oponentes golpeando rápidamente antes de que se den cuenta de lo que los golpeó. Primero echamos un vistazo a su habilidad cuando está luchando contra el demonio en la Mansión Tsuzumi.

En esta mansión, el rubio corta la lengua del demonio antes de que el demonio tenga tiempo de esquivar el arma de Agatsuma. Aunque él solo aprendió un ataque, lo hizo a la perfección y puede ejecutarlo a una velocidad excepcional.

La debilidad de Zenitsu también es una fortaleza

Enojado con Tanjiro e Inosuke en la Mansión Mariposa (Foto: Ufotable)

Para su consternación, Zenitsu no es muy popular entre las damas. De hecho, tiende a repeler a las mujeres y a ganarse merecidas bofetadas cuando cruza la línea. Como efecto secundario de su cobardía, el rubio realmente quiere casarse con una chica antes de que inevitablemente muera en combate.

Sin embargo, lo hace de una manera horrible, a menudo acosa a extraños y se vuelve una molestia gigante. Si bien el chico es bastante terrible cuando se trata de su lado "romántico", su obsesión por las chicas también le permite ganar fuerzas.

Cuando Zenitsu, Tanjiro e Inosuke están entrenando en la Mansión Mariposa, el rubio domina a los otros dos al mismo tiempo cuando se enoja porque pasan tiempo con las chicas y se quejan de ello.

También se pone extremadamente a la defensiva de Nezuko, encontrando la poca valentía que tiene y usándola para correr tras ella y evitar que la lastimen, o para intentar defender su honor.

El hecho de que sus poderes aumenten cuando está rodeado de mujeres podría ayudarlo a encontrar pareja si no fuera tan problemático en cualquier otro momento del que habla e interactúa con chicas.

Lo ames o lo odies, Zenitsu Agatsuma es un poderoso luchador que merece más que un lugar en el Demon Slayer Corps. No podemos esperar a ver cómo progresan sus poderes en la serie. Después de todo, aún no sabemos cuántas temporadas tiene Kimetsu no Yaiba en total.

