Evangelion triunfa en los Premios de Cine de la Academia de Japón

La Asociación de Premios de Cine de la Academia de Japón a la excelencia en el cine reveló el jueves que la película de anime Evangelion: 3.0+1.0: Thrice Upon A Time ganó el Premio a la Popularidad en la 45ª edición anual de los Premios de Cine de la Academia de Japón.

El programa de radio 99 All Night Nippon anunció los resultados el jueves a la 1:00 am JST (efectivamente, el viernes). Los oyentes del programa enviaron votos sobre qué trabajo y actor fueron "los más discutidos del año" para determinar los ganadores de los Premios de Popularidad, los únicos premios de la Academia de Cine de Japón elegidos por los fanáticos.

Masaki Suda ganó el Premio a la Popularidad en la categoría de actor por la película We Made a Beautiful Bouquet. La película Evangelion: 3.0+1.0: Thrice Upon A Time de Hideaki Anno también fue nominada a Animación del año. Los otros nominados fueron BELLE, Jujutsu Kaisen 0, Fortune Favors Lady Nikuko y Sing a Bit of Harmony.

Foto: Studio Khara / Evangelion 3.0+1.0 Thrice Upon A Time

Taisei Iwasaki, Ludvig Forssell y Yuta Bando están nominados al premio a la Mejor Música por su trabajo en lapelícula de anime BELLE. De las películas manga de acción real, Mio Imada de Tokyo Revengers y Ai Yoshikawa de Honey Lemon Soda fueron nominadas a Mejor Actriz Revelación, mientras que Hayato Isomura de What Did You Eat Yesterday? fue nominado a Mejor Actor Revelación.

El productor Kyōko Ōbayashi, el diseñador de letras de arte cinematográfico Toshiyuki Sasatake y el animador Sadao Tsukioka recibirán un premio especial de la Asociación por su trayectoria. Los siguientes recibirán el Premio del Presidente por su trayectoria:

Mitsuko Kusabue (actor)

Natsuko Toda (subtituladora de la película)

Teruyo Nogami (gerente de producción de grabación/Kurosawagumi)

Masako Nozawa (actriz de voz)

Hanae Mori (diseño de vestuario)

Tsutomu Yamazaki (actor)

Los destinatarios de los Premios Especiales póstumos del Presidente por su trayectoria son:

Yasuo Otsuka (animador)

Masato Hara (productor)

Kunie Tanaka (actor)

Sonny Chiba (actor)

Shin'ichirou Sawai (director, guionista)

Tan Takaiwa (presidente y productor de Toei y Toei Animation)

Emi Wada (diseño de vestuario)

Kyoto Animation y Toei Animation recibirán el Premio Shigeru Okada por "producir películas de alta calidad que combinan entretenimiento y arte con creatividad única y tecnología avanzada".

La Asociación Nippon Academy-Sho, un grupo japonés comparable a la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos de la fama de los Oscar, presenta los Premios de Cine de la Academia de Japón todos los años.

Todos los nominados reciben "Premios a la excelencia", pero el premio principal real en cada categoría se entregará en una ceremonia el 11 de marzo en el Grand Prince Hotel New Takanawa en Tokio. Recordemos que Jujutsu Kaisen y Evangelion pelean por el premio a la mejor película de 2021 tras un éxito en taquilla.

Las películas son elegibles si se estrenaron en Japón entre el 1 de enero de 2021 y el 31 de diciembre de 2021. La categoría Animación del año se creó hace solo 15 años. El año pasado, Demon Slayer – Kimetsu no Yaiba – The Movie: Mugen Train ganó el premio.

The Girl Who Leapt Through Time, Tekkonkinkreet, Ponyo, Summer Wars, The Secret World of Arrietty, From Up On Poppy Hill, Wolf Children, The Wind Rises, Stand By Me Doraemon, The Boy and The Beast, In This Corner of the World, Night is Short, Walk On Girl, Mirai y Weathering With You fueron los ganadores anteriores.

Antes de eso, Studio Ghibli ganó el premio a la Animación del Año por La Princesa Mononoke y El viaje de Chihiro. Finalmente, La Verdad Noticias te recuerda que puedes ver el anime Neon Genesis Evangelion en Netflix.

Conoce las últimas actualizaciones del anime. ¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy! ¡Mata ne!