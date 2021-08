Evangelion rompe récord de streaming tras estreno en Amazon Prime Video

Evangelion (EVA) es uno de los mejores animes de ciencia ficción que jamás se haya lanzado y su legado dice mucho dentro del fandom. Incluso los fanáticos más nuevos han oído hablar de la serie, y EVA demostró su valía no hace mucho cuando se lanzó su última película de Rebuild. ¡Ahora se confirma un nuevo hito para el anime!

El 18 de agosto de 2021, se confirmó que la película EVA: 3.0+1.0 Thrice Upon a Time acaba de romper un récord de transmisiones o streaming en el sitio oficial de Amazon Prime Video. Sí, leíste bien, Prime Video transmitió la película a los espectadores y confirmó que obtuvo el "mayor número de transmisiones en el día del lanzamiento" desde el estreno de la plataforma.

Anteriormente, La Verdad Noticias compartió que los actores de voz japoneses hablan sobre el final del anime y parte de sus comentarios fueron agradecimientos a los fanáticos de todo el mundo. A continuación, más información del nuevo récord del anime EVA.

Evangelion consigue récord en Amazon Prime Video

La cuarta y última película de EVA: 3.0+1.0 Thrice Upon a Time no sólo fue un éxito en cines japoneses, sino que también batió récords de audiencia en su primer día en Prime Video Japan. Claramente, esa es una hazaña impresionante para Shinji. No hay duda de que Asuka está feliz y el anime de Hideaki Anno también lo está haciendo bien en Occidente.

La última película del anime se acaba de lanzar en varios países como Estados Unidos, España, Brasil y México a través de Amazon. Su debut se convirtió fue tendencia en Twitter previo a su estreno en Amazon y fanáticos de todo el mundo agradecieron recibir un final tras 25 años de EVA.

Historia del anime EVA

Promocional del anime EVA de 1996 (Foto: Studio Gainax)

EVA es una serie de anime que fue creada por Hideaki Anno en 1995, y sus temas oscuros la convirtieron en uno de los títulos de ciencia ficción más ambiciosos de su época. La serie se ha convertido en un favorito de la crítica, y la franquicia ha recibido toneladas de películas, manga y mercadería.

Esta última película pone fin a la serie Rebuild of Evangelion en Prime Video, que tenía como objetivo recontextualizar el exitoso anime. Entonces, si quieres saber más sobre la historia, puedes ver el anime original de 1995 en la plataforma Netflix o conocer su sinopsis oficial a continuación:

“En 2015, los ‘Ángeles’ han regresado. Shinji Ikari, un niño de catorce años de la nueva Tierra, es obligado por su padre Gendo, comandante de la organización secreta NERV, a pilotar la monstruosa arma biomecánica llamada ‘Evangelion’ y así igualar el temible poder de los ‘Ángeles’”.

