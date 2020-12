Evangelion: revelan tráiler final de la esperada película 3.0+1.0 (VÍDEO)

Este viernes llegó a los cines de Japón el último tráiler para la esperada película de Evangelion: 3.0+1.0 revelando un avance de ‘One Last Kiss’, tema creado para la cinta por la cantante consagrada de la franquicia: Hikaru Utada.

De igual forma se reveló este nuevo poster para la película de Evangelion 3.0+1.0.

El estudio Khara compartió en su cuenta oficial de Youtube este tráiler final de Evangelion 3.0+1.0 Thrice Upon A Time, película que conlcuirá las adaptaciones ‘Rebuild’ de la franquicia tras haber tenido una producción complicada debido a la pandemia de COVID-19.

La película de Evangelion 3.0+1.0 llegará a los cines de Japón el 23 de enero de 2021, tras haber tenido una fecha inicial de lanzamiento el 27 de junio. Serán 15 cines los que proyectarán una función especial de medianoche que incluirá la proyección de 3.0 You Can (Not) Redo en formato IMAX en aquellos que estén equipados para hacerlo.

¿Qué sigue para Evangelion tras la película 3.0+1.0?

Si bien el futuro de la franquicia de Evangelion tras la conclusión que representa la película 3.0+1.0 es aún inicierto los seguidores de la serie se preguntan si la saga podría regresar en una serie de anime o con otra ronda de cintas al estilo de ‘Rebuild’.

Es así que es entendible la expectativa generada alrededor del estreno de la película de Evangelion 3.0+1.0 tras la revelación del último tráiler. En La Verdad Noticias seguiremos de cerca las novedades de esta famosa serie para traerte lo más reciente.

